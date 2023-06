Steve Jobs vs. Bill Gates: las declaraciones de una rivalidad que era amistosa

Es imposible concebir la industria tecnológica actual sin la intervención de Steve Jobs ni Bill Gates. Ambos sujetos fueron entes de gran relevancia para el rumbo de la historia en este sector. Marcaron un antes y un después con sus empresas y creaciones.

Pero lo cierto es que resulta imposible coincidir en ese mismo terreno, siendo competidores, sin llegar a tener sus fuertes choques y enfrentamientos. A final de cuentas ambos le estaban dando forma al futuro a una velocidad inconcebible para su momento.

Es así como Steve Jobs con Apple y Bill Gates con Microsoft mantuvieron una relación cordial pero también de relativa enemistad, donde las duras críticas en ambos sentidos nunca faltaron.

Ahora, con el paso de las décadas y la ausencia de Jobs, la forma y concepción popular general de ambas figuras ha pasado por algunos cambios. En el caso concreto del cofundador de Apple se ha mitificado su leyenda.

Mientras que con Gates nos encontramos con un sujeto que hoy en día maneja más bien el perfil de un filántropo que también tiene la agudeza como para predecir el futuro cercano de nuestra sociedad.

Pero hubo un tiempo en el que ambos eran más bien “ladrones”.

Xerox: la manzana de la discordia para Bill Gates y Steve Jobs

xerox.jpg

El asunto de la rencilla entre Steve Jobs y Bill Gates nació directamente con la creación de la primera interfaz visual humano-computadora. Ambos habían visto los proyectos activos y el prototipo de Xerox que engendraba la esencia de la computadora del futuro: un aparato con un mouse integrado.

Cuando Jobs se percató de que Gates también trabajaba en un Sistema Operativo para usar este tipo de accesorio lo confrontó y comenzó ahí el duelo de declaraciones entre ambos. No era para menos el enojo del dueño de Apple, presenció bajo sus narices el nacimiento de Windows.

Bill Gates y Steve Jobs en sus propias palabras

A partir de ese desencuentro ambos personajes pasaron las siguientes décadas criticándose mutuamente, siempre en un tono referente a su trabajo, nada personal o íntimo directamente.

Como muestra bastan un par de de declaraciones de Steve Jobs sobre Bill Gates y Microsoft, una al arranque de su estrellato en el sector y la segunda dicha hacia el final de la vida del cofundador de Apple:

Steve Jobs y Bill Gates

“Bill no tiene imaginación y nunca ha inventado nada, motivo por el que creo que se siente más cómodo haciendo filantropía que en la tecnología. [...]. Él simplemente ha robado ideas de otras personas.”

“El único problema con Microsoft es que simplemente no tienen gusto. No ponen ninguna pasión. Y no me refiero a algo en particular, sino en general, a lo grande, en el sentido de que no piensan en ideas originales, y no incluyen cultura en sus productos”

Por su parte Bill Gates siempre se mantuvo un poco más ecuánime sobre lo que decía con respecto a Jobs y su labor al frente de Apple. Recalcando sus carencias, pero admirando sus logros:

“[Steve Jobs] nunca ha sabido mucho de tecnología, pero tuvo un excelente instinto sobre lo que funcionaba.”

“Steve actuaba en modo flautista de Hamelín, proclamando cómo el Mac cambiará el mundo y sobrecargando a la gente con más y trabajo, con tensiones increíbles y complejas relaciones personales.”

Es célebre la cita donde Bill Gates admitía que la forma en la que Jobs hacía las cosas era “simplemente diferente, mágica”.

Tras la muerte de Steve Bill admitió que solían echarse sus cosas en cara, pero que siempre habían disfrutado hablar el uno del otro.