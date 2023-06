Pidieron a la Inteligencia Artificial que ilustrara “El Limbo” y las imágenes son alucinantes

Los expertos en teología hablan de “El Limbo” como un lugar de incertidumbre posterior a la muerte, pero antes de la eternidad. Es como una especie de purgatorio al que acuden las almas en las etapas posteriores a la vida. Nadie sabe cómo es, pero según las descripciones que se encuentran en diferentes foros, redes sociales, Internet o libros, la Inteligencia Artificial nos ha dado un vistazo de cómo se vería este lugar celestial.

La religión católica, aunque no lo tiene dentro de sus enseñanzas, lo consideran como un lugar o estado intermedio después de la muerte, reservado para las almas que no habían sido bautizadas y no eran culpables de pecado personal.

Un ejemplo de estas almas sin pecado son los bebés que murieron sin el sacramento del bautismo. Dicen las creencias católicas que estas almas no merecían el Cielo pero tampoco merecían el castigo eterno del Infierno.

Sin embargo, es importante mencionar que la posición oficial actual de la Iglesia católica es que se confía en la misericordia de Dios y se espera que las almas de los niños no bautizados sean acogidas en el amor divino.

En cualquiera de los casos, estas almas aguardan en este lugar llamado “El Limbo”, mientras esperan la decisión final del lugar en el que van a pasar por la eternidad. Eso precisamente es lo que ha representado la Inteligencia Artificial en imágenes impresionantes.

El portal Semana se hace eco de estas imágenes, realizadas con MidJourney.

Limbo