Inteligencia artificial muestra como serán los carros en el futuro, ¿Se hará realidad?

La inteligencia artificial ha mostrado al público sus increíbles predicciones las cuales algunas se han cumplido. En este caso, la IA mostró a los usuarios como podrían ser los carros en el futuro, una de las temáticas más habladas en estas últimas décadas debido a como han ido cambiando los modelos en este tiempo.

Estos son los resultados que brindó la IA:

Autos del futuro Metro Ecuador

Estos modelos de carros que brindó la IA se pueden asemejar mucho a los “super-autos” de BMW y McLaren con un ‘look’ más futurista. Muchos usuarios en redes sociales esperaban ver a un auto parecido al de la famosa saga de películas “Volver al Futuro”.

Esta película fue una de las impulsoras de la idea de los autos futuristas gracias al icónico modelo DeLorean el cual todo el mundo deseaba. Actualmente la cuarta entrega de la saga podría salir la luz gracias a las declaraciones que brindó ‘Doc’ hace unos meses.

Christopher Lloyd no ve con malos ojos una cuarta parte de “Volver al futuro”

Hablar de Volver al futuro, simplemente se puede simplificar como una de las mejores películas de todos los tiempos que nunca pasa ni pasará de moda a pesar de los años, gracias a su extraordinaria manera de ser contada la historia (poco visto para el momento) y por supuesto, por sus imponentes actuaciones.

Reunión de volver al futuro. (Foto: Instagram.)

El agradable y excéntrico Emmett Brown, protagonizado por Christopher Lloyd, fue sin dudas uno de los personajes que se robó los corazones de millones de personas y cada vez que éste hace algún acto de aparición mediática, automáticamente emociona a sus fans y hace preguntar a muchos si será posible en algún momento la continuación de la secuela.

Parece bastante difícil que de realizarse sea con el elenco original, sin embargo, en sus últimas declaraciones el veterano actor de 84 años no le cerró las puertas a la posibilidad de que “Back to the Future” tenga una cuarta parte.