Los sueldos básicos que debes ahorrar para comprar las nuevas gafas de realidad virtual de Apple

Las gafas de realidad virtual de Apple (Apple Vision Pro) han levantado polémica en todo el mundo debido a su exagerado precio de USD 3.499. La empresa señaló en el evento de presentación las innovadoras características que harían de este aparato tecnológico uno de los más caros en la historia de la ‘Manzana Mordida’. E

n Ecuador se deberían ahorrar casi ocho sueldos básicos (USD 450) con tal de poder adquirirlas en Estados Unidos, el precio podría ser más elevado si queremos comprarlas en nuestro país.

En Chile se deberían poco más de 8,4 sueldos mínimos mensuales (USD 414) para lograrlo. Y lo aplicamos a más países: en Perú costaría 12,4 sueldos mínimos (280,4 USD), en Argentina 14,7 sueldos mínimos (237 USD), en Colombia 12,5 sueldos mínimos (277,3 USD) y en México 9,7 sueldos mínimos mensuales (357,3 USD).

Cabe destacar que a la mayoría de los países de Latam, los productos no llegan al mismo precio de conversión del dólar, si no que un poco más elevados incluso. Aún no se conoce el precio oficial de este producto para estos países.

Usualmente en los keynotes de Apple cada anuncio dispara aplausos y gritos fanáticos.



Mirá la reacción con el precio del Apple Visión Pro y vas a entender el porqué se dio vuelta la acción ayer hacia el rojo. pic.twitter.com/e6980EtBF9 — Daniel S. Levi 🇦🇷 (@danielslevi) June 6, 2023

A pesar de que las gafas de realidad virtual presentan funciones únicas las cuales se diferencian de la competencia. Esto ha levantado controversia debido a que los usuarios creen que el precio no va a justificar el uso que en realidad se le va a dar a este aparato.

En este tipo de situaciones, Apple no suele lanzar ningún comunicado en donde se indique si se va a realizar algún cambio en el precio del artículo. Con lo cual, este será el precio final del artículo cuando salga a la venta el próximo año de 2024.

Apple Vision Pro y por qué cuestan USD 3499,99

El elevado precio de las gafas podría estar justificado debido a las increíbles funciones que presentaron el lunes 5 de junio. Las Apple Vision Pro brindan al usuario un sistema operativo muy fluido y un control de navegación muy intuitivo ya que tanto nuestros ojos como la voz e incluso nuestros dedos podrán realizar acciones en el dispositivo.

Apple Vision Pro | WWDC23

Cabe recalcar que las aplicaciones estarán optimizadas para las gafas de realidad virtual y presentarán una interfaz la cual se adaptará al lugar donde nos encontremos con tal de poder visualizar las apps de la mejor manera posible.

Las gafas contarán con 12 cámaras y sensores con tal de poder captar de mejor manera los gestos que realice al usuario. El contenido que se podrá observar a través del dispositivo soportará la función 3D. También cuenta con una pantalla la cual podrán ver las personas en su exterior la cual indicará si el usuario está ocupado y esta cambiará dependiendo de quién se acerque con tal de que lo podamos observar.