El día que Edge se enojó por dar un beso no planeado en WWE

La carrera de Edge en WWE ha sido una de las más exitosas, pese a que tuvo que alejarse un tiempo de los encordados por un problema en el cuello.

Con 50 años casi cumplidos, el retiro comienza a ser una opción cada vez más latente para el gladiador, pues significa que el tiempo de disfrutar fuera de los encordados llegó.

Edge y su posible adiós de la lucha libre

De hecho, en los últimos meses, el esteta no ha tenido regularidad, por lo que los rumores de un posible adiós son cada vez más fuertes.

Su última presentación en el encordado se dio el pasado 12 de mayo, en un episodio de SmackDown, donde compartió ring con Rey Mysterio y AJ Styles.

Hasta hace unos días no tenía confirmada ninguna aparición, pero la Scotiabank Arena de Toronto reveló que se presentará el próximo 18 de agosto.

Recordemos que Edge es originario de Canadá, por lo que esta fecha podría ser especial para él, ya que los rumores apuntan a que anunciaría su retiro esa noche.

El propio gladiador ha dejado entrever que en 2024 podría darse este adiós de los encordados, pues entiende que su ciclo está por cumplirse.

“Por eso, no puedo esperar para regresar aquí y luchar una última vez. Una más en Toronto, Canadá. WWE usualmente viene en agosto aquí, así que el próximo agosto, espero verlos a cada uno de ustedes aquí, para poder decirnos ‘adiós’ esa noche de una gran y perfecta forma”, relató.

Un beso que lo hizo enfadar

Uno de los momentos más incómodos en la carrera de Edge fue cuando las veteranas luchadoras, Mae Young y The Fabulous Moolah, lo besaron a la fuerza.

Esa noche no es un buen recuerdo para el esteta, quien no estuvo de acuerdo con los directivos para realizar esa escena, así lo reveló Kurt Angle.

“Un mes antes de esto, le hicieron lo mismo a Edge. Estaba tan enojado. Y fue como, cuando me lo hicieron a mí, yo estaba como: ‘No puedo estar enojado, porque voy a parecer un mal perdedor. Un mocoso malcriado’. Así que fingí que me gustaba. Pero no fue así”, relató.