El día que Steve Jobs cedió sin chistar ante una imposición de Paul Rand, el maestro del logo en EE UU

Mucho se ha hablado sobre la arrolladora personalidad de Steve Jobs, pero hubo una oportunidad en la que tuvo que quedarse callado y seguir la imposición de otra persona.

Al frente tenía a Paul Rand, uno de los grandes diseñadores de todos los tiempos, artífice de logos como los de IBM, Esquire, Playboy, UPS y ABC.

¿Qué necesitaba Steve Jobs? Un logo para una de sus empresas, cuando había salido de Apple.

La historia la cuenta Walter Isaacson en la biografía sobre el fallecido creador de Apple, y no tiene desperdicio. Applesfera la tradujo al español.

Steve Jobs y Paul Rand, dos gigantes en sus respectivas áreas

Como todos sabemos, Steve Jobs renunció forzadamente a Apple en 1985, cuando la compañía que fundó buscaba nuevos aires.

Acto seguido, Jobs lanzó NeXT, compañía enfocada en el campo de la informática, que desarrolló estaciones de trabajo para educación superior y otras empresas.

Pero le faltaba un logo, y aquí es cuando Steve Jobs acudió a Paul Rand. Tras conseguir el permiso de IBM para contactarlo, pensando en un hipotético conflicto de intereses, se sentó con el diseñador.

Paul Rand Legendario diseñador

El creador de Jobs le contó a Rand lo que necesitaba, y la respuesta que recibió le dejó en shock, inicialmente.

“Resolveré tu problema y tú me pagarás”, le dijo Rand. “Puedes utilizar lo que yo produzca o no, pero no presentaré varias opciones. En cualquiera de los casos, me pagarás”.

El valor del trabajo era de 100 mil dólares, a lo que accedió sin problemas el jefe de NeXT.

El resultado del logo mostrado por Rand

Dos semanas más tarde, Rand presentó su propuesta de logo. El resultado: un cubo inclinado con la palabra Next (Siguiente) dividida en dos líneas, con la letra e en minúscula.

Aunque le encantó el logo, Steve Jobs no estaba de acuerdo en algo: el color amarillo de la e. Paul Rand le respondió: “Llevo cincuenta años dedicándome a esto y sé lo que hago”.

NeXT Logo creado por Paul Rand para Steve Jobs

Steve Jobs sonrió, se quedó callado y lo aceptó, tal y como lo propuso Paul Rand.

NeXT introduciría el NeXT Computer en 1988 y el NeXTstation en 1990. Sin embargo, la empresa no tuvo el éxito esperado, y terminaría disolviéndose en 1996. Jobs regresaría a Apple, levantando a la compañía hasta darle la solidez que muestra en el presente.