¿Sí es posible? Persona sin hogar dibuja planos para máquina del tiempo

Viajar en el tiempo es una de las ideas más utilizadas en el cine. Pese a luchar con las leyes de la física y el poco avance tecnológico, todavía no existe algún mecanismo que ayude al traslado en el espacio-tiempo. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a viralizarse el plano que realizó un hombre sin hogar para construir este objeto tan deseado.

Te recomendamos: Aficionado de Chivas intenta robar tienda e inventa “sistema con timbre”

Una cuenta de Twitter mostró, en 12 segundos, cómo la persona realizó, en muchas ventanas, su proyecto que podría cambiar la vida de todas y todo. Tanta fue la popularización del video que suma 15 millones de reproducciones, donde se pueden leer mensajes como “Es una ecuación para realizar un salto cuántico, pero se equivocó en un vector, está invertido, si no no regresará a esta dimensión”, “Quizás fue alguien importante y un día el gobierno lo silenció!!”, o “Estoy de acuerdo en usar materia oscura como combustible pero, me intriga saber para qué requiere el acelerador de partículas”.

Ante los cuestionamientos de los internautas sobre si esto podría ser real, Javier Santaolalla, un creador de contenido que también es doctor en física , hizo un dúo en la app y expresó su punto de vista sobre la posible máquina del tiempo.

Sigue leyendo: ¿Quiénes están? Esta es la banda sonora para Barbie la película