Todas las series que saldrán de la plataforma de Disney+: muchas de ellas apenas se van estrenando

Como cualquier otro servicio de streaming, Disney+ suele cambiar su catálogo cada cierto tiempo, incluyendo el contenido original que tienen, por lo que, ahora que se acerca uno de estos grandes cambios, vale la pena ir a ver todas las cosas que van a quedar fuera de la plataforma porque nunca se sabe cuando puede que alguna de estas series vuelva.

Desde su lanzamiento, Disney+ logró establecerse como una de las plataformas de streaming más utilizadas en todo el mundo, esto precisamente gracias a su increíble catálogo, en el cual sus suscriptores pueden conseguir una espectacular selección de clásicos de Disney, así como lo mejor de lo mejor de las grandes casas productoras que ahora son propiedad de la empresa del ratón.

Por mucho que les duela a los fanáticos, una de las series que estará dejando la plataforma el 26 de mayo es “Willow”, serie que revisita el mundo basado en la exitosa película de los 80 y que fue una de las grandes apuestas de Disney en el 2022, pero fue cancelada por su bajo número de espectadores.

Además de esta serie, otros 45 títulos dejarán el catálogo y algo que ha llamado fuertemente la atención de los suscriptores de Disney+ es la enorme cantidad de películas y series basadas en propiedades intelectuales de los 80 y 90

- Just Beyond

- Voces en ascenso: La música de Wakanda por siempre

-A Spark Story: una historia con chispa

‘Black Beauty’

- Fairy Tale Weddings

- Clouds

- Weird But True

- Timmy Failure

- Diario de una futura presidenta

- Más barato por docena

- Dollface

- Foodtástic

- The Hot Zone

- Howard

- Love in the Time of Corona

- Best in Snow

- Best in Dough

- Maggie

- Magic Camp

- The One and Only Ivan

- Big Shot

-The Mysterious Benedict Society

- Mpower

- The World According to Jeff Goldblum

- Little Demon

- Pistol

- The Premise

-Marvel’s Hero Project

- Everything’s Trash

- The Quest

- Rosalina

- Be our Chef

- Turner & Hooch

- The Might Ducks: Game Changers

- Stargirl

- Stuntman

- Earth To Ned

- It’s a Dog’s Life

- Encore!

- Willow

- The Making of Willow

- Wolfgang

- Y: El último hombre