¿Un hombre con un iPhone en 1937? Otro cuadro nos hace “viajar en el tiempo”

Hace unos días, un cuadro de 1800 de una mujer “sosteniendo un iPhone” llamó la atención de muchos en Internet. Pero no es el único. Varias obras de arte nos hacen pensar en la teoría de los “viajeros del tiempo”. Traemos otro ejemplo.

Cuadrante inferior derecho. Sentado. ¿Lo ves? Sosteniendo un objeto pequeño, negro y rectangular a la altura de los ojos. No está claro exactamente quién es este hombre, pero bien podría estar tomándose una selfie u hojeando sus noticias. Parece mirar el dispositivo se la manera en que tú estarías mirando tu smartphone: Como si acabara de leer un tuit malo.

Cuadro iPhone

¿Cuál es la historia de este cuadro?

Más que un cuadro, se trata de un mural. Cuenta parte de la historia de los Estados Unidos. Es de la era del New Deal y se llama “Mr. Pynchon and the Settling of Springfield”. Claramente, es anterior al iPhone: por siete décadas.

Completado en 1937 por el difunto pintor semiabstracto italiano Umberto Romano, “Settling” se basa libremente en hechos reales que ocurrieron en torno a un encuentro previo a la Guerra Revolucionaria entre miembros de dos tribus prominentes de Nueva Inglaterra, los pocumtuc y los nipmuc, y los colonos ingleses en el pueblo de Agawam en el actual Massachusetts en la década de 1630, unos 200 años antes del advenimiento de la electricidad.

El hombre se encuentra en el primero de los cuatro paneles murales que comprenden el recuento del artista de la historia de Nueva Inglaterra, que está bajo el cuidado del Museo Postal de los Estados Unidos y actualmente cuelga en el edificio de la Oficina Estatal de la Commonwealth de Massachusetts (anteriormente la Oficina Central de Correos) en Springfield.