Lo que pensaban Bill Gates y Melinda French el uno sobre el otro cuando estaban casados

Durante 27 años Bill Gates y Melinda French estuvieron casados, conformando una de las parejas más glamorosas del mundo de la tecnología. Los multimillonarios llegaron a crear la fundación que lleva sus nombres para el impulso de proyectos filantrópicos.

Las infidelidades de Bill Gates llevaron a Melinda French a pedir el divorcio en 2021. Le preguntó la periodista Gayle King en su primera entrevista tras la ruptura, concedida en 2022: “Una vez que la confianza se rompe, ¿es duro recuperarla, verdad?”.

Respondió French: “Mucho. Es muy difícil recuperarla. Pero en cualquier relación, ¿no?”.

Sin embargo, la dinámica que mostraban de puertas hacia afuera durante su matrimonio era encomiable. Y en 2018 llegaron a publicar, en el blog de Bill Gates, cómo era la relación entre ambos.

Bil Gates y Melinda French, de estar uno al lado del otro a ir frente a frente

¿Qué pensaban el uno sobre el otro cuando estaban casados?

“Bill y yo tenemos dos cosas a nuestro favor”, relataba Melinda French. “Primero, creemos en valores básicos. Para nuestra boda, los padres de Bill nos regalaron una escultura de dos aves lado a lado, mirando hacia el horizonte, y todavía está en frente a nuestro hogar. Pienso en ellas todo el tiempo, porque fundamentalmente nosotros miramos en la misma dirección”.

“Segundo, Bill es muy abierto de mente, lo que no es necesariamente como lo percibe la gente. Lo amo porque tiene un corazón caritativo, escucha a los demás y se deja llevar por lo que ellos dicen”.

Bill y Melinda Gates posan para una foto en Kirkland, Washington, el 1 de febrero de 2019. (Foto AP/Elaine Thompson, archivo) AP (Elaine Thompson/AP)

Relataba el multimillonario: “Algunas personas ven a Melinda como el corazón de nuestra fundación, la parte emocional. Pero como ella sabe, yo soy más emocional de lo que la gente piensa, y sé que ella es más analítica de lo que la gente piensa”.

“Cuando yo me entusiasmo realmente sobre algo, cuento con ella para saber si estoy siendo realista. También amo verla traer a la mezcla exacta de gente para resolver un problema (…) Somos compañeros en ambos sentidos, en el hogar y en el trabajo”.

El caso Jeffrey Epstein

Hay un ejemplo que certifica, tras el divorcio, cómo Bill Gates no siempre tomaba buenas decisiones, y cómo Melinda French era la de los pies sobre la tierra: el caso de Jeffrey Epstein.

El creador de Microsoft era cercano al pederasta y depredador sexual, muerto en prisión en 2019. Melinda French siempre lo aborreció, y criticó constantemente a Bill su presencia.

Jeffrey Epstein y Bill Gates

“No me gustaba que mantuviera reuniones con él”, relató Melinda en la entrevista de 2022. “Se lo dejé claro. Yo me vi con Jeffrey Epstein exactamente una vez. Quería ver quién era ese hombre y me arrepentí al segundo. Era abominable, el demonio en persona. Después de eso tuve pesadillas con él. Por eso se me parte el corazón con todas esas chicas jóvenes”.

Bill Gates se arrepentiría luego: “Fue un tremendo error de juicio”.

Hoy, el multimillonario sale con Paula Hurd, viuda de Mark Hurd, antiguo presidente de Oracle y HP. Mientras que Melinda está siendo vinculada con el periodista Jon Du Pre, corresponsal de Fox News. La vida sigue.