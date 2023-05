Geoffrey Hinton, el pionero de la inteligencia artificial que cree que es más amenazante que el cambio climático

La inteligencia artificial (IA) podría representar una amenaza “más urgente” para la humanidad que el cambio climático, aseguró el pionero de esta tecnología, Geoffrey Hinton.

En una entrevista con Reuters, Hinton, ampliamente conocido como uno de los “padrinos de la IA”, anunció recientemente que había dejado Alphabet, la casa matriz de Google, después de una década en la empresa, diciendo que quería hablar sobre los riesgos de la tecnología sin que afectara a su ex empleador.

El trabajo de Hinton se considera esencial para el desarrollo de los sistemas de IA contemporáneos. En 1986, fue coautor del artículo “Aprendizaje de representaciones mediante errores de propagación inversa”, un hito en el desarrollo de las redes neuronales que sustentan la tecnología de IA.

En 2018, recibió el Premio Turing en reconocimiento a sus avances en investigación. Pero ahora se encuentra entre un número creciente de líderes tecnológicos que expresan públicamente su preocupación por la posible amenaza que representa la IA si las máquinas lograran una inteligencia mayor que la de los humanos y tomaran el control del planeta.

La preocupación de Hinton

“No me gustaría devaluar el cambio climático. No me gustaría decir: ‘No deberías preocuparte por el cambio climático’. Eso también es un gran riesgo. Pero creo que esto podría terminar siendo más urgente”, dijo Hinton sobre los avances de la IA.

Agregó: “Con el cambio climático, es muy fácil recomendar lo que debe hacer: simplemente deje de quemar carbono. Si hace eso, eventualmente las cosas estarán bien. Para esto, no está nada claro lo que debe hacer”.

ChatGPT en el sitio web OpenAI Crean normas contra Inteligencia Artificial pues representar un gran problema para Europa (Richard Drew/AP)

OpenAI, respaldado por Microsoft, disparó el pistoletazo de salida en una carrera tecnológica en noviembre, cuando puso a disposición del público el chatbot ChatGPT impulsado por IA. Pronto se convirtió en la aplicación de más rápido crecimiento en la historia, alcanzando los 100 millones de usuarios mensuales en dos meses.

En abril, el CEO de Twitter, Elon Musk, se unió a miles de personas para firmar una carta abierta en la que pedía una pausa de seis meses en el desarrollo de sistemas más potentes que el GPT-4 lanzado recientemente por OpenAI. Los firmantes incluyeron al CEO de Stability AI, Emad Mostaque, investigadores de DeepMind, propiedad de Alphabet, y compañeros pioneros de AI, Yoshua Bengio y Stuart Russell.

Si bien Hinton comparte la preocupación de los signatarios de que la IA pueda resultar una amenaza existencial para la humanidad, no estuvo de acuerdo con detener la investigación: “Estoy en el campo que piensa que esto es un riesgo existencial, y está lo suficientemente cerca como para que debamos trabajar muy duro en este momento y poner muchos recursos para descubrir qué podemos hacer al respecto”.