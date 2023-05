Jack Dorsey alienta al estudiante que rastrea el jet de Elon Musk a seguir publicando en Bluesky después de su prohibición en Twitter

El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, ha duplicado sus críticas explícitas e implícitas a Elon Musk, alentando al estudiante universitario que rastrea el jet privado de Musk, Jack Sweeney, a seguir publicando en las aplicaciones rivales Bluesky y Nostr.

Dorsey, que ha donado dinero a ambas plataformas y forma parte del directorio de Bluesky, tuvo un breve intercambio en Bluesky con el estudiante sobre la cuenta de seguimiento de aviones. El @ElonJet comenzó originalmente en Twitter, pero fue prohibido en diciembre después de que Musk se hizo cargo del sitio.

“¿Cuál es tu opinión sobre ElonJet?” le preguntó el estudiante universitario a Dorsey, quien respondió: “Sigan adelante. Envíen actualizaciones aquí y a Nostr”.

Jack Sweeney

Bluesky es una aplicación similar a Twitter muy publicitada que actualmente es solo por invitación. Tiene más de 60.000 usuarios, incluida la representante Alexandria Ocasio-Cortez y la cuenta de comedia de Twitter Dril. El proyecto comenzó originalmente en Twitter mientras Dorsey se desempeñaba como director ejecutivo y ahora lo dirige Jay Graber.

Bluesky, tan tentador como Twitter

En contacto con Business Insider, Sweeney le dijo al sitio web que se unió a la aplicación el 30 de abril y configuró sus cuentas personales y @ElonJet: “Tiene esa sensación tentadora como Twitter”.

Al configurar su cuenta, alguien ya había reclamado el nombre de usuario @elonjet, por lo que Sweeney le preguntó a la persona si podía entregárselo, y lo hizo: “Lo quería en buenas manos”.

Una captura de pantalla de Jack Dorsey dando la bienvenida a @ElonJet en Nostr

El estudiante universitario también siguió el consejo de Dorsey y se unió a Nostr el sábado. Nostr, que significa Notes and Other Stuff Transmitted by Relays, es un protocolo abierto que tiene como objetivo crear una red social global resistente a la censura.

Dorsey tuiteó en diciembre del año pasado que había donado poco más de un cuarto de millón de dólares en Bitcoin a su fundador anónimo, @fiatjaf.

figured it out. funding deployed to @fiatjaf — jack (@jack) December 15, 2022

Los comentarios de Dorsey cimentan un aparente cambio de opinión hacia Elon Musk. El empresario había apoyado abiertamente hasta 2022 la adquisición de Twitter por parte del CEO de Tesla y SpaceX pero, después de los despidos masivos y la confiabilidad irregular del sitio, ahora dice que el multimillonario no debería haber hecho el trato.