Guía de regalos para el día de la madre y para todos los gustos

¿Han visto las guías de regalos del día de la madre que inundan internet? Al menos el 40% de las cosas son cosas para el hogar. Solo rescataría los chocolates y uno que otro accesorio o perfume. ¡Pero son muy aburridas! ¿Y por qué para “el día del padre” incluyen videojuegos, herramientas y gadgets? A mí también me gustan esas cosas y soy mujer.

Así que desde FayerWayer decidimos realizar una “Guía de regalos” diferente, que igual podría incluir algunos “clásicos”, pero por favor: también existen mamás que serían felices con un par de audífonos top, o algún videojuego. Aunque cremas, chocolates y una prenda bonita, sirve igual. Lo que hay que tener claro es: todas las personas, todas las mujeres, todas las mamás, somos distintas.

La guía no convencional: más amplia que de costumbre

EdgebudsPro: para madres viajeras

Uno de los últimos lanzamientos de Klip Xtreme es el EdgebudsPro (KTE-750BK), audífonos inalámbricos Bluetooth® v5.3 premium con cancelación activa de ruido (ANC), para que las mamás puedan escuchar sus canciones favoritas sin distracciones y puedan relajarse de día y de noche.

“Con los audífonos EdgebudsPro pueden activar el modo normal cuando quieren cancelar los sonidos externos, como en un aeropuerto o una estación de metro; o el modo ambiente cuando necesitan hablar con alguien o escuchar lo que los rodea, por ejemplo, al cruzar la calle o si esperan una orden en una cafetería, sin necesidad de quitárselos”, explicó Elian Femia, Territory Manager para Cono Sur de Klip Xtreme y Xtech .

Día de la Madre

Chocolates Kisses: Ok, un clásico, pero que no falla

La consigna es que cada Kisses une a las personas, especialmente si es un regalo que viene del corazón, es por esto que los icónicos Kisses de Hershey’s están rellenos de ternura, con exquisitos ingredientes de todo el mundo y envueltos elegantemente para brindar la experiencia única de compartir con los que más queremos aun cuando no estemos con ellos. Los deliciosos Hershey’s Kisses se derriten en tu boca y es un dulce símbolo de afecto envuelto cuidadosamente como un regalo.

Kisses Selección Especial son besitos de delicioso chocolate, con un relleno suave y cremoso de sabores inspirados en ingredientes seleccionados de todo el Mundo, que vienen en un empaque con un lazo listo para regalar. Las opciones de Kisses Selección Especial incluyen Cereza Americana, Trufa Italiana y Caramelo Holandés.

Día de la Madre

Por otro lado, la caja con forma de corazón del clásico Hershey’s Kisses MIX contiene 2 variedades de Kisses, de leche y de cookies and cream destacando con su envoltura única y el sabor exquisito de cada una de estas variedades, lo que lo hace perfecto para compartir y enviarlo de regalo o saborearlo junto a nuestras madres si tenemos la suerte de estar físicamente con ellas.

Una máquina tecnológica para hacer café: la nueva Nespresso

La marca tendrá hasta el 15 de mayo increíbles beneficios en máquinas de café de su sistema Original y Vertuo, disponibles en diferentes colores para adaptarse a cualquier estilo de decoración al interior del hogar.

El modelo de máquina Inissia del Sistema Original –con y sin espumador de leche – estará con 30% de descuento + 20 cápsulas de regalo predeterminadas. Ésta es ideal para aquellas mamás que tienen gustos más clásicos y prefieren tazas de café más cortas como un Espresso Italiano.

Nespresso

Por otro lado, para aquellas mamás más innovadoras y que les gusta disfrutar distintos estilos de café y tamaños de taza a lo largo del día, la máquina ideal es la Vertuo Next. La marca tendrá específicamente la máquina Vertuo Next Glossy – con y sin espumador de leche - con 30% de descuento + 20 cápsulas de regalo predeterminadas.

Parlante JBL para llevar a todas partes

¿Música en cualquier lugar? Un gran compañero es un parlante portátil que además sea resistente. Es el caso del JBL Go 3, el parlante que con su certificación IP67 resistente al polvo y al agua estará listo para cualquier mamá aventurera y lista para la fiesta.

Además, cuenta con una batería de reproducción de hasta 5 horas de reproducción con una sola carga. Precio: $44.990 con envío gratis.

Día de la Madre

Tiras de luz para decorar tu centro de entretenimiento gamer

Diseñar ambientes únicos, eligiendo entre 16 millones de colores de luz, nunca estuvo más al alcance de mamá. Las tiras inteligentes Led de WiZ permiten disfrutar de sutiles diferencias de iluminación gracias a los efectos dinámicos que destacarán y darán un realce a cualquier espacio de tu hogar.

Día de la Madre

Su kit de inicio dispone de una base de dos metros, expansible hasta 10 metros (hasta 8 extensiones), además de un controlador y una fuente de alimentación. No se necesita mucho más que creatividad para escoger el lugar perfecto para instalarlas, el tamaño necesario y después jugar con los efectos y tonos perfectos: las tiras LED de WiZ son flexibles y se pueden instalar en cualquier tipo de superficie interior.

Vinos, chocolates, en un solo lugar: Degustando.cl

El día de la madre es sin duda un hito para muchos y en el cual se busca regalonear y sorprender a las mujeres más importantes de nuestras vidas. En ese marco, Degustando.cl, el primer e-commerce que reúne todos los productos que el Grupo González Byass ofrece en Chile, estrena un maravilloso box Rosé Orgánico para regalar lo mejor de la madre tierra a la mejor madre de la tierra.

Día de la Madre

Este box es perfecto para hacer un salud por ellas y con ellas e incluye un Veramonte Reserva Rosé, un cava Vilarnau Rosé, y un chocolate óbolo, todos orgánicos, más dos copas.

¿Me conoces? Cartas para conectar con tu mamá

Para quienes quisieran vivir un día de la madre lleno de sentido y conexión con sus mamás, el emprendimiento chileno Vive Ubuntu tiene alternativas ideales. Una de ellas son las “cartas para conectar” versión familia y amigos que tiene múltiples preguntas organizadas en 6 categorías.

Día de la Madre

Cuentan con temáticas como curiosidades, mundo interior, gustos, imaginación, historia y “ubuntu”, con las que podrás crear hermosos espacios de diálogo, encuentro e intimidad. que busca generar espacios de conexión e intimidad.

Un perfume, siempre suma: Scalpers Her & Here

Scalpers ya nos ha deslumbrado con ropa y con sus sneakers. Ahora trae un nuevo perfume llamado: SCALPERS HER & HERE. Con un precio de $69.990 cuenta con despacho gratuito. Sus ingredientes clave son: Albaricoque, Mandarina y Flor de Azahar Su familia olfativa: Floral Chipre. Tiene notas de salida de aceite de mandarina, pimienta rosa y esencia de rosa.

Y eso no es todo, sus notas de corazón son absoluto de flor de azahar, absoluto de rosa, absoluto de jazmín y néctar de albaricoque; y sus notas de fondo: Bálsamo de Perú, aceite de vetiver y almizcles. Un festival de aromas fresco y atractivo.

Día de la Madre

Acceosrios útiles de Ikea

Por sólo $7.990 en Ikea.cl encuentras este cargador inalámbrico para el smartphone muy útil y con diseño minimalista.

Día de la Madre

Y esta misma línea la tienda ofrece varios regalos económicos y muy útiles, como esta mochila (que se puede doblar y usa muy poco espacio en la cartera) que tiene un valor de apenas $2.990. Ideal para ir al gimnasio o para llevar tus cosas a una reunión.

Día de la Madre

Kinegun: pistola de masajes y aceites

Los amigos de Kinegun.cl, especialistas en dispositivos para tu musculatura y salud, siempre han destacado por sus pistolas de masajes y han sacado una promoción especial para el día de la madre. Se trata de Kinegun MAX, que viene junto a 3 aceites de masajes. Chocolate, Almendra, Frambuesa o muchos más. La vaeriedad para elegir es bastante extensa. El valor promocional del pack es de 189.990.

La pistola de masajes KINEGUN MAX brinda la experiencia más completa de toda la gama. Su cabezal metálicos están diseñados para la aplicación de aceites en tus masajes. Puedes usarlo con aceites aromatizados para llevar ese masaje a un nivel superior. Incluye cabezal Double Shot.

Día de la Madre

Más vino: ¿Por qué no?

Tras el éxito desde su lanzamiento en 2021, Misión presenta un nuevo, sofisticado y fresco vino. Se trata de Misión Sauvignon Blanc Medium Sweet, un vino blanco, que llega a sorprender con su innovadora propuesta enológica, y envolvente aroma y sabor, para todos aquellos consumidores que buscan atributos únicos y un equilibrio perfecto entre el dulzor y la intensidad.

Este Sauvignon Blanc destaca por su color amarillo brillante con reflejos verdosos. En nariz es intenso, fresco, limpio, frutal y floral, destacando aromas críticos como el pomelo rosado y la cáscara de mandarina, junto con agradables notas herbales, como la menta y el hinojo, además de un delicado aroma floral a jazmín. En boca es fresco y jugoso, con buen volumen y refrescante gracias a su relación acidez-intensidad.

Día de la Madre

Misión Sauvignon Blanc Medium Sweet, by Misiones de Rengo, llega a revolucionar el mercado a un precio de $7.990, disponible en los principales supermercados, botillerías y en el e-commerce de VSPT Wine Group www.catadores.cl.

Un té otoñal con latas coleccionables: Adagio Teas

Adagio Teas es una tienda especializada en té y hierbas que transforma un acto tan simple como disfrutar una taza de estos brebajes en toda una experiencia. Para el día de la madre te podemos recomendar armar un set de Otoño para celebrarla. Tienen un difusor hermoso con diseño de hoja otoñal, y si lo acompañas con el nuevo tin cozy fall, mejor.

Día de la Madre

Esta lata coleccionable trae un té de sabor floral y frutal ideal para endulzar todos los momentos y ayudarte a mantenerte sauldable gracias a los propiedades antioxidantes y antiinflamatorios del té verde. Específicamente contiene: Té Verde Gunpowder, trozos de manzana, canela, rosa mosqueta, flor de caléndula, pétalos de rosa y sabor natural a creme brulee.

Nintendo: justo es el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Justo antes de este día de la madre es el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. El valor del juego en Chile va desde los 69.990 o 74.990 dependiendo la tienda. Pero no olvides que además del videojuego, también salieron en venta accesorios complementarios, como un Amiibo de Link, un bolso para la Switch y un Pro Controller edición especial.

Día de la Madre

Cuidar la piel y tener una rutina perfecta de belleza.

Naturaloe es una marca que tiene varias opciones y una de ellas es el set con serum antiage. Este producto es un infaltable para la rutina de nuestra piel, ya que se ha utilizado como un fuerte potenciador anti edad, gracias a su textura líquida penetra profundamente en la piel, integrando sus propiedades con mayor efectividad.

Además de contar con un gel para la piel y una crema hidratante de 50 ml, integra un serum anti age, que contiene 40% de aloe vera orgánico, ayudando a que tu mamá mantenga su piel rejuvenecida e hidratada al mismo tiempo. Precio: $19.990

Día de la Madre

Chocolates para endulzar la vida

Para este día de la madre, la chocolatería nacional Varsovienne volverá a estar presente con su edición especial MÄM, la cual nace bajo el concepto de regalar “la madre del chocolate a tu madre”. Esto se debe a la calidad de primer nivel de las materias primas, las cuales nacen en las raíces del cacao mismo.

Su packaging está incluido en la iniciativa RE, la cual fue pensada en generar el menor impacto medioambiental gracias a sus envoltorios sustentables. MÄM se basa en Barras Rellenas y Cajas de Bombones rellenos premium en diversas variedades Precio: Desde los $12.900

Día de la Madre (WWW.MONRAFMEDIA.COM)

Pantuflas para mantener los pies calentitos

¿Qué mejor que levantarse y tener los pies acolchados y calentitos? The North Face trae sus pantuflas Women’s Thermoball™ Eco Traction Mules V, con una tecnología que te permite máxima comodidad dentro de tu hogar.

Con una suela de caucho de alta tracción, esta facilita tu movilidad y hará que al momento de despertar o llegar del trabajo, sea mucho mejor. Precio: $59.990

Día de la Madre

Para madres apasionadas por el deporte

Adidas presenta las nuevas adizero SL, especialmente para aquellas que gozan de la actividad física. Diseñadas para ayudar a los corredores a maximizar su rendimiento en cada paso, estas zapatillas incorporan tecnologías revolucionarias como la espuma Lightstrike Pro y una mediasuela liviana de EVA Lightstrike.

Día de la Madre

El regalo perfecto para lo que será un Día de la Madre que empezará con la Maratón de Santiago 2023, llenando la ciudad de aficionados y atletas del running y donde las mamás runners serán las protagonistas. Precio: $109.990

Looks completos por menos de $30.000

Si para el Día de la Madre quieres regalar moda, no es necesario gastar ostentosas cifras de dinero. Recientemente, Tiendas Corona cambió su logo e imagen e incorporó a su catálogo prendas que apelan a la diversidad, ofreciendo tallas extra largas y una oferta variada que se ajusta a todos los estilos. El objetivo de la marca es que cualquier persona, sin importar sus gustos o tendencias, encuentre en sus propuestas de diseño un look que les permita comunicar su identidad.

Día de la Madre

Dentro de este objetivo, las madres también tienen un espacio dedicado: las de estilo juvenil, clásico o deportivo. Y para regalos, la tienda ofrece la opción de armar looks completos por $30.000: Sweater color block $7.990, Jeans Mom Gris Acid Wash $7.990 y un par de zapatillas básicas negras $10.990. Total de la compra: $26.970.

¿Y por qué no cambiar el smartphone?

Todo el mundo usa smartphone y cambiarle el celular a mamá (con ayuda de otros familiares), podría ser una buena idea. V25 o V25 Pro de vivo Smartphones es una buena alternatica.

Su cámara es muy buena, logra imágenes perfectas sin que la luminosidad o el clima afecten la toma de las imágenes. Esto es posible gracias al sistema estabilizador y de filtro nocturno que minimiza las tomas borrosas y entrega brillo, ofreciendo un resultado de nivel profesional.

Además esta serie de teléfonos tiene una característica particular: el color de su carcasa tornasol cambia cuando se expone a la luz ultravioleta o del sol, lo que lo convierte en un accesorio que aporta estilo a quien lo porte. El V25 y V25 Pro los puedes encontrar a un valor de $599.990 y $749.990, respectivamente.

Día de la Madre

Si tu presupuesto es menor, Motorola tiene buenas opciones también. Los nuevos moto g53 5G y moto g13 son parte de los equipos con descuentos especiales y cuentan con la tecnología necesaria para conseguir fotografías que se pueden imprimir y poner en un álbum para crear un regalo que recuerde momentos especiales.

Ambos equipos cuentan con una cámara principal de 50 MP con Quad Pixel, que se adapta a distintos niveles de iluminación optimizando la captura en espacios cerrados o más oscuros. Durante estas ofertas del día de la madre, el moto g53 5G se encuentra rebajado a un precio final de $199.990 (Precio de referencia: $229.990), mientras que el moto g13 se puede adquirir por $149.990 (Precio de referencia $179.990).

Día de la Madre

También Oppo tiene opciones. La serie Reno7 es sin duda el regalo perfecto, ya que es el único smartphone que tiene una cámara microscópica y se caracteriza por ser “Experto en Retrato IA”. En sus versiones “256″ y “128″, ambos están equipados con sensores Sony IMX709 para las mejores Selfie. Además cuentan con inteligencia artificial para el mejoramiento de imagen y además el modo retratos tipo Bokeh Flare.

Además destacan por su diseño OPPO Glow, que los convierte en increíblemente resistentes y estilosos. La Serie Reno7 también sobresale por su tecnología de carga rápida SuperVOOC, la más potente del mercado, lo que convierte a OPPO en líder en patentes de carga rápida.