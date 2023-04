¿Qué hace Pico? Los productos de la empresa china que se quiere instalar en Chile

La conocida empresa china Pico Technology fue rechazada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) al intentar registrar su marca en Chile. La noticia se dio a conocer este lunes. Todo por el tono vulgar que los chilenos le dan a la palabra “pico” utilizándola para referirse al pene.

La resolución del Inapi, según detalló el Diario Financiero, expresó que el nombre “corresponde a una seña que atenta contra las buenas costumbres y la moral, por cuanto corresponde a una derivación vulgar del nombre de los genitales masculinos”. La empresa apelará, porque no encuentran inmoral su nombre.

Además en Chile hay otras marcas que hacen también alusión al “pene” y están funcionando. Pero más allá de la polémica. ¿Sabes que hace Pico?

El nuevo 'headset' de PICO para empresas PICO G3. PICO (PICO/Europa Press)

Lo que Pico nos ha entregado en tecnología

Pico es una empresa china dedicada a la realidad virtual, fundada en marzo de 2015. Han trabajado e invertido bastante en innovación e investigación y desarrollo. Actualmente Pico se enfoca en la tecnología All In One de realidad virtual.

Stand de PICO en el Mobile World Congress 2023. EUROPA PRESS (EUROPA PRESS/Europa Press)

De hecho, el mejor producto de Pico se enfoca en tus ojos: su nuevo visor Pico 4. Con éste pretende acercar esta tecnología a todo el mundo con un equipo ligero y todo en uno, diseñado para ofrecer comodidad en las sesiones largas de juego.