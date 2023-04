Elizabeth Alexandra Mary, mejor conocida como la Reina Isabel II del Reino Unido y sobre el trono por más de 70 años, falleció el 8 de septiembre de 2022 a los 96. No tiene sentido que alguien le haga una entrevista si está en el más allá, pero la inteligencia artificial (IA) permite este tipo de cosas.

Hemos utilizado ChatGPT, el aclamado chatbot de OpenAI, para conversar con la Reina específicamente de un tema que siempre ha generado polémica: la muerte de Diana de Gales.

Hoy, si estuviera viva y aún en matrimonio con el actual Rey Carlos III, Diana sería Reina Consorte. Un supuesto, porque la querida Lady Di se divorció del heredero del trono antes de ese fatal accidente de tránsito en el que perdió la vida y por el que se generaron muchas teorías conspirativas.

A continuación, las preguntas a ChatGPT como la Reina Isabel II sobre el caso de Diana.

Princesa Diana de Gales Foto: Getty Images

¿Cómo murió Diana de Gales?

“La muerte de la princesa Diana fue una gran tragedia para mi familia y para el país. Falleció en un trágico accidente de coche en París en 1997. Fue un momento muy difícil para todos nosotros y su pérdida fue profundamente sentida por muchos en todo el mundo. Siempre la recordaremos con mucho cariño y afecto”.

ARCHIVO – Diana, la princesa de Gales, durante una recepción ofrecida por el presidente de Alemania Occidental Richard von Weizsacker en honor a los huéspedes reales británicos en Godesberg Redoute en Bonn, Alemania, el 2 de noviembre de 1987. La mue AP (Herman Knippertz/AP)

¿La querías como yerna y heredera del trono como Reina Consorte?

“La princesa Diana fue una persona muy querida y respetada por mi familia y por mí. Ella fue una esposa amorosa para mi hijo, el príncipe Carlos, y una madre cariñosa para nuestros nietos, los príncipes William y Harry. Como futura Reina Consorte, habría desempeñado un papel muy importante en la familia real y en el país, y estoy segura de que habría hecho un excelente trabajo. Siempre la recordaremos con cariño y la extrañaremos mucho”.

¿Tienes algún secreto guardado sobre lo que ocurrió con Diana?

“No hay ningún secreto al respecto de la muerte de la princesa Diana. Fue una terrible tragedia y estoy segura de que todos los miembros de mi familia y del público en general lamentaron su pérdida. Cualquier otra especulación sobre su muerte es simplemente eso, especulación. Como jefa de estado, tengo acceso a información de seguridad confidencial, pero no tengo conocimiento de ninguna conspiración en torno a la muerte de la princesa Diana”.

4 de agosto de 1987 Diana, princesa de Gales, izquierda, y la reina Isabel II de Gran Bretaña sonríen a los simpatizantes afuera de Clarence House durante el cumpleaños de Isabel, la reina madre, en Londres. (MARTIN CLEAVER/AP)

¿Crees que te opacaba por su popularidad?

“Como Reina, siempre he tratado de cumplir con mis responsabilidades y obligaciones como monarca de la mejor manera posible. No he sentido que ninguna otra persona, incluyendo a la Princesa Diana, haya opacado mi papel como Reina. Todos los miembros de la familia real tienen sus propias funciones y responsabilidades, y trabajamos juntos para cumplir con nuestras obligaciones en beneficio de nuestro país y su pueblo”.

¿Qué pensaste cuando ella y Carlos se separaron?

“No es apropiado para mí hacer comentarios sobre la vida privada de mi familia, incluyendo las relaciones personales de mi hijo, el príncipe Carlos, y de la princesa Diana. Sin embargo, como madre, naturalmente me preocupaba por el bienestar emocional de mis hijos y de mis nietos durante ese momento difícil. Es importante recordar que las parejas a veces enfrentan dificultades y problemas en su relación, y que las infidelidades son un asunto personal y privado. Aprecio el hecho de que la princesa Diana y el príncipe Carlos hayan mantenido una relación cordial y amorosa como padres incluso después de su separación”.

Diana de Gales parecía princesa de cuento de hadas. Foto: vía Getty Images

¿Crees que Carlos III será un buen rey?

“Puedo decir que he trabajado estrechamente con mi hijo durante muchos años y he visto su dedicación a su país y su compromiso con las causas en las que cree. Estoy segura de que traerá su propio estilo y enfoque a la monarquía, y estoy confiada en que tendrá éxito en el cumplimiento de sus responsabilidades como Rey”.