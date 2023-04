La historia y los secretos de Apple contados a través de sus CEO: desde Michael Scott, Steve Jobs y hasta Tim Cook

Apple es una de las empresas más importantes y exitosas del mundo, y ha tenido una serie de CEO que han sido fundamentales en su historia, presentes durante las hazañas, los secretos, las rivalidades y hasta las traiciones dentro de la compañía.

Desde Michael Scott, el primer CEO de la empresa, hasta Tim Cook, el actual, cada uno ha dejado su huella en la compañía de la manzana mordida, sin olvidarnos del más influyene de todos: Steve Jobs.

Con información de Applesfera, repasamos el paso de cada uno de los presidentes que ha tenido Apple, incluyendo a uno que se atrevió a echar a Jobs.

Michael Scott (1977 - 1981)

Michael Scott

Michael Scott estuvo al frente de la empresa durante 1.466 días, siendo el primer CEO de Apple. Bajo su mandato, se lanzó uno de los primeros productos exitosos de la compañía, el Apple II, aunque no está claro cuál fue su implicación real en el proyecto, ya que se lanzó poco después de que Steve Jobs le nombrase CEO. Fue despedido en 1981 por el propio Jobs, aunque algunos creyeron que era una broma.

John Sculley (1983 - 1993)

John Sculley

John Sculley fue el segundo CEO de Apple y se mantuvo en el cargo durante 10 años. Forzó la salida de Steve Jobs de la compañía que él mismo había fundado, y tiempo después se fue debido a las bajas ventas y la nula innovación que hubo bajo su mandato. Sculley fue contratado por Jobs tras la famosa frase: “¿Quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o quieres venir conmigo y cambiar el mundo?”.

Michael Spindler (1993 - 1996)

Michael Spindler

Michael Spindler, conocido como “el Diésel”, fue CEO de Apple durante casi tres años. En su etapa en la empresa, no logró grandes cosas y su mandato terminó con su inevitable dimisión.

Gil Amelio (1996 - 1997)

Gil Amelio

Gil Amelio fue el cuarto CEO de Apple y su mandato fue el más corto de todos. Sin embargo, su decisión de adquirir NeXT fue crucial, ya que permitió la vuelta de Steve Jobs y llevó al desarrollo de macOS. Es posible que haya sido de los CEOs más importantes, ya que si no hubiera adquirido NeXT, Apple podría no existir hoy en día.

Steve Jobs (1997 - 2011)

Steve Jobs

Steve Jobs volvió a dirigir la empresa que había fundado como “iCEO” tras la compra de NeXT en 1997, y fue confirmado como CEO oficial en 2000. Jobs lanzó productos revolucionarios como el iPod, el iPhone y el iPad, que cambiaron el mundo. Es muy probable que si no hubiera vuelto, hoy Apple no sería la empresa que es.

Tim Cook (2011 - actualidad)

Archivo - Tim Cook en una presentación de Apple en 2017 APPLE - Archivo (APPLE/Europa Press)

Tim Cook asumió el cargo de CEO en 2011, tras la renuncia de Steve Jobs por problemas de salud. Cook es un empresario que ha sido capaz de estandarizar todo, maximizar beneficios y hacer crecer a Apple rápidamente, convirtiéndola en la empresa más valiosa del mundo. Aunque Jobs le dejó gran parte del camino hecho, Cook ha sabido mantener el legado de su mentor y llevar a Apple hacia el futuro.