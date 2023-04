Steve Jobs fue culpable del secreto mejor guardado de la productividad de Apple: el odio a las juntas

Es curioso, pero una de las más grandes aportaciones de Steve Jobs a Apple no fue sólo el detalle de haber cofundado la compañía que daría vida a la Mac, el iPod, el iPhone y otros productos legendarios.

Sino que encima de todo eso es igual el responsable de uno de los elementos más distintivos de esta empresa que la distingue hasta nuestros días y que ha sido imitado por otras firmas del sector: la erradicación casi absoluta de las juntas.

Cualquiera que haya tenido un trabajo de oficina ha pasado por el complejo y enredado trance se sobrevivir a múltiples juntas de trabajo que perfectamente pudieron haber sido resueltas mediante un correo electrónico.

Steve Jobs lo sabía y buena parte de su filosofía y políticas prácticas de productividad en la oficina iban enfocadas justamente sobre el objetivo de reducir al máximo ese tipo de reuniones manteniendo siempre el número mínimo indispensable de sujetos en la sala.

El día de hoy abordaremos un poco sobre la trayectoria e impacto que ha tenido esta perspectiva de trabajo en el propio ADN de Apple.

Steve Jobs no era fan de las juntas de trabajo en Apple por una razón muy contundente

Los amigos de Xataka tuvieron el tacto y tino de abordar una obra satelital muy recomendable para los seguidores y fans de la trayectoria de Jobs y en particular del legado de Apple para la industria de las Tecnologías de la Información (IT).

La obra, editaba bajo el nombre de Insanely Simple: The Obsession That Drives Apple’s Success (Increíblemente simple: La obsesión que ha llevado a Apple al éxito) fue escrita por Ken Segall, quien en su momento ocupó el puesto de director creativo publicitario en la compañía de Cupertino bajo el mandato de Steve Jobs.

Imagen: 9to5Mac | Steve Jobs no amaba las juntas de trabajo y se encargó de permear esa visión de trabajo en Apple.

Ahí el autor nos relata algunos de los pormenores más interesante del comportamiento de Jobs y su postura con respecto a estas reuniones. Donde el genio convirtió en práctica común expulsar a aquellos asistentes convocados que no consideraba como estrictamente necesarios.

El libro Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words, que pueden descargar acá, también habla sobre su postura desde el sitio donde habría iniciado con esta fijación: NeXT. Es de ahí de donde sale la carta que arriba compartimos y que contiene algunas perlas interesantes:

“Nuestra empresa se basa en el principio de que unas pocas personas buenas pueden producir un producto tremendo si no están encadenadas por tener que convencer a una organización mayor de lo que saben que es correcto.

(...)

Si pueden dedicar su tiempo personal a diseñar, comercializar o lo que sea, en lugar de dirigir a otros para que hagan estas tareas peor.”

Al final en Apple logró instaurar que el jueves fuera un día donde no se agendaba una sola junta en absoluto para dedicar toda la jornada mejor a producir y crear.