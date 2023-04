Ganó un premio de fotografía de Sony usando Inteligencia Artificial, pero lo rechazó por un dilema moral

The Electrician, foto ganadora de los premios Sony de fotografía Boris Eldagsen e Inteligencia Artificial

Hace poco, muchas personas que vieron una imagen del Papa Francisco usando un ostentoso chaleco polar pensaron que era verdad. También otras con Donald Trump siendo arrastrado por el piso por la policía. Pero todo fue creación de la Inteligencia Artificial.

Ahora, un artista ganó un premio de fotografía de Sony, pero lo rechazó al dar a conocer que había utilizado un programa de IA. Su argumento: “La IA no es fotografía”.

Pseudomnesia: The Electrician Imagen creada por Inteligencia Artificial

La imagen publicada por el alemán Boris Eldagsen, titulada Pseudomnesia: The Electrician, muestra a dos mujeres en blanco y negro. Para los premios mundiales de fotografía Sony, fue la mejor de las competidoras, dándole el primer galardón en su categoría.

El alemán nunca tuvo intención de engañar a los organizadores y, de hecho, presentó su foto explicando que había sido creada con IA. Pero devolvió su reconocimiento.

Es la continuación de la diatriba entre Arte e Inteligencia Artificial. ¿Puede una máquina hacer arte, o es solo un punto de desarrollo para el ser humano?

La Inteligencia Artificial en la fotografía, un debate encendido

Eldagsen indicó en su página web: “Nosotros, los miembros del mundo de la fotografía, necesitamos una discusión abierta. Una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿Es el paraguas de la fotografía lo suficientemente grande como para invitar a las imágenes de IA a entrar, o sería esto un error?”.

“Con mi rechazo del premio espero acelerar este debate”, recalcó el artista germano.

Para Eldagsen, “las imágenes y la fotografía de Inteligencia Artificial no deberían competir entre sí en un premio como este. Son entidades diferentes. La IA no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio”.

La Organización Mundial de Fotografía, a cargo de tomar la decisión en los premios de Sony, estaba al tanto de la “cocreación” entre Eldagsen y la Inteligencia Artificial. Es decir, que le dio el premio al alemán consciente de que era producto de la tecnología.

“La categoría creativa de la competencia abierta”, de acuerdo con la organización, “da la bienvenida a varios enfoques experimentales para la creación de imágenes, desde cianotipos y rayografías hasta prácticas digitales de vanguardia”.

“Como tal, siguiendo nuestra correspondencia con Boris y las garantías que proporcionó, sentimos que su entrada cumplía con los criterios para esta categoría, y apoyamos su participación”.

¿Crees que debe haber un espacio de apertura para la Inteligencia Artificial en la fotografía o no deben ir en el mismo carril?