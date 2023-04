Marvel: Esta es la razón por la que recastearon al actor de Thanos después de la película The Avengers

Se han recasteado un par de personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), incluido el propio Thanos, que no fue interpretado por Josh Brolin cuando apareció por primera vez en The Avengers (2012).

Como recuerda un reporte publicado en el sitio web de Screen Rant, la presencia del Titán Loco en el MCU se originó en una escena de mitad de créditos en la referida cinta de los Vengadores y, a partir de ese momento, muchos proyectos del universo comenzaron a construir sus historias en torno a las Gemas del Infinito, el Guantelete del Infinito y la búsqueda de Thanos para recolectarlas.

Sin embargo, no se convirtió en el villano real en una película de Marvel Studios hasta Avengers: Infinity War, que lo vio recolectar las seis Gemas y acabar con la mitad de la vida en el universo con un chasquido de dedos. Josh Brolin interpretó a Thanos en sus apariciones principales, pero el Thanos visto en Los Vengadores era muy diferente al igual que su actor original, Damion Poitier.

¿Por qué Marvel recasteó a Thanos?

En la escena de mitad de créditos de The Avengers, el Otro (Chthon the Elder God) le dice a Thanos que desafiar a los humanos es cortejar a la muerte. El Titán Loco se vuelve hacia él y le sonríe amenazadoramente, exactamente la imagen debajo de estas líneas.

Thanos en The Avengers

Thanos no habló hasta su cameo en Guardianes de la Galaxia, pero el debut en el MCU de James Gunn también presentó a un Titán muy diferente. Poitier interpretó a Thanos en Los Vengadores, pero a partir de Guardianes fue Josh Brolin el que interpretó al villano a través de la captura de movimiento.

A diferencia de otros casos dentro del MCU, el recasteo de Thanos no tuvo nada que ver con conflictos con el actor o sus horarios, sino que fue una decisión creativa. Cuando el director Joss Whedon decidió incluir al villano en la escena de mitad de créditos de The Avengers, no se había elegido a nadie para el papel, por lo que Poitier dio un paso al frente.

Damion Poitier

A medida que evolucionó el arco de Thanos, también lo hizo su apariencia física, y Marvel Studios tuvo mucho tiempo para encontrar al actor perfecto para el papel, Brolin. Curiosamente, Poitier se quedó en el MCU para una película más: Capitán América: Civil War, donde interpretó a uno de los mercenarios de Crossbones. Probablemente nadie sabía esto y el que lo supo no se acordaba.