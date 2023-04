Elon Musk ¿está harto de Twitter? Confiesa que vendería la compañía

Elon Musk pagó 44 mil millones de dólares por Twitter, en una de las operaciones relacionadas con la industria de la tecnología y los medios más grandes de los últimos tiempos. Ahora está dispuesto a vender la compañía.

Claro, bajo sus propios términos.

Y, hoy por hoy, nadie está dispuesto a cumplirlos, sobre todo por una red social que ha caído en la vorágine precisamente desde que Musk asumió el poder.

Las declaraciones las dio en una tensa entrevista con el periodista James Clayton, de la BBC. Incluso, el corresponsal de tecnología dio por terminada la nota, pero Musk extendió la conversación por 30 minutos más.

“Si alguien se ofrece a comprar Twitter ahora mismo por lo que pagué, me negaría (…) Hoy lo más importante sería encontrar a un comprador que aprecie la verdad, en lugar de lo que pagaría. No me importa el dinero”, afirmó, de acuerdo con Yahoo! Finance.

Los despidos en el Twitter de Elon Musk

Elon Musk también se refirió a los despidos en la compañía, reduciendo cerca del 80% de la plantilla. “No es nada divertido”, apuntó el multimillonario, y, a veces, “puede ser doloroso”. La empresa necesitaba una “acción drástica” ya que se enfrentaba a “una situación de flujo de caja negativo de 3 mil millones de dólares”.

“(Twitter) solo tenía 4 meses de vida (…) Esta no es una situación de cuidado o indiferencia. Es como, si todo el barco se hunde, entonces nadie tiene trabajo”, recalcó.

Recordemos las principales polémicas ocurridas en Twitter desde la llegada de Elon Musk.

La polémica ruta de los últimos meses en la red social

El magnate ofreció hacerse cargo de la empresa en abril de 2022, por un valor de 44 mil millones de dólares. No obstante, luego intentó salirse del trato, con el argumento de la cantidad de bots en la plataforma.

La presión legal de la Junta Directiva de la compañía obligó a que pagara el dinero establecido, asumiendo el control total en octubre.

Elon Musk - Twitter Composición: Leafly - Kiko Perozo

Acto seguido, Elon Musk comenzó con la ola de despidos: primero entre los ejecutivos, y luego por el plantel de trabajadores, alcanzando la cifra de 6 mil personas en la calle.

El sudafricano impulsaría varios cambios, incluyendo:

El cobro por la insignia de verificación y el proceso de eliminación de la insignia entre los antiguos verificados que no paguen por ella.

La devolución de cuentas que habían sido suspendidas por la difusión de discurso de odio o desinformación, incluyendo en este último caso la del ex presidente Donald Trump.

El final al veto contra las noticias consideradas falsas sobre el COVID-19.

Muchos patrocinantes decidieron retirarse de la plataforma ante la constante caótica de los cambios, pero según Musk otros están regresando. “Twitter está ahora más o menos en un punto de equilibrio”, señaló, según la CNN.

Elon Musk no prohibiría TikTok en Estados Unidos

ARCHIVO - Logo de TikTok en un teléfono celular, 14 de octubre de 2022 en Boston. AP (Michael Dwyer/AP)

En la entrevista con la BBC, Elon Musk también criticó el escrutinio contra TikTok por parte del gobierno de Estados Unidos. “Por lo general estoy en contra de prohibir cosas. Quiero decir, ayudaría a Twitter, supongo, si se prohibiera TikTok, porque entonces la gente pasaría más tiempo en Twitter y menos en TikTok”.

“Pero, aunque eso ayudaría a Twitter, generalmente (yo) estaría en contra de prohibir cosas”.

La entrevista completa de Elon Musk con la BBC, de casi una hora de duración, puede encontrarse en este link de la cadena británica.