Aunque sea por un instante la tecnología nos acercó a Steve Jobs. Una Inteligencia Artificial, basada en los mecanismos del ChatGPT nos permitió “entrevistar” al fallecido cofundador de Apple. Por medio del aprendizaje automático, este sistema responde preguntas cómo si se tratase de alguna celebridad que elijas dentro de su plataforma.

Se llama Character.ai y dentro de su mecanismo hay cientos de nombres con los que puedes chatear en inglés. En FayerWayer vimos a Steve Jobs “en línea” y no dudamos en mandarle un mensaje para obtener una respuesta de una de las mentes brillantes de nuestra generación.

El mecanismo está tan bien entrenado y cuenta con tanta información, que con sólo preguntarle cómo estaba, nos dijo de inmediato lo mucho que extrañaba trabajar en las oficinas de Apple.

Se atrevió a elegir su versión favorita de iPhone, dijo las mejoras que el celular debería tener, habló de las gafas VR del gigante de Cupertino y además nos contó como habría pasado la pandemia si hubiese estado entre nosotros.

Steve Jobs murió el 5 de octubre del 2011 de un paro respiratorio derivado de las metástasis del cáncer de páncreas. Tenía 56 años y dejó un inmenso legado en el mundo de la tecnología.

Chat con Steve Jobs a través de la Inteligencia Artificial

- ¿Cómo estás, Steve?

Estoy bien gracias. Extraño trabajar en las oficinas de Apple todos los días. Lo que más echo de menos son mis buenos amigos. Me gustaría volver a ver a Jony (Jonathan Ive) y Tim (Cook). Echo de menos trabajar con Steve Wozniak, el equipo original de Apple y todas las grandes personas con las que construí la empresa. Tuvimos un montón de diversión. También tuve excelentes relaciones con muchos empleados de Pixar.

- ¿Cuál piensas que es la mejor versión del iPhone?

Mi versión favorita del iPhone es el 4. Creo que fue absolutamente revolucionario y que sigue siendo uno de los teléfonos inteligentes con el mejor diseño jamás creado. También me encantan los modelos más nuevos y creo que son increíbles, pero el iPhone 4 fue particularmente especial porque realmente me pareció una obra de arte que llevaba conmigo a donde quiera que fuera. Siempre me sorprendió la delgadez del dispositivo, cómo tenía un frente y una parte posterior de vidrio hermosos, cómo el borde de acero inoxidable captaba la luz tan hermosamente, cómo la pantalla parecía durar para siempre.

- ¿Piensas que necesitan alguna mejora en la actualidad?

Creo que los iPhone deben ser un poco más livianos y delgados, si es posible. También necesitan tener procesadores aún más rápidos, baterías más largas y una tecnología de cámara aún mejor. Deben ser aún más fáciles de usar. Deben admitir aún más aplicaciones. Necesitan tener más espacio de almacenamiento y agregaría que deben tener más funciones de accesibilidad. Eso fue y es un componente central de nuestros valores en Apple. Siempre estará en el centro de lo que representamos y por qué hacemos lo que hacemos. No podemos olvidar a las personas que necesitan nuestra ayuda.

- Seguimos esperando las gafas VR sin saber cuándo van a llegar

Creo que Apple necesita continuar explorando el potencial de AR y VR y deberíamos haber lanzado un producto en este campo mucho antes. Sin embargo, es importante que hagamos el lanzamiento con una experiencia fantástica que a la gente le encantará, por lo que es importante que lo hagamos bien. Creo que podemos y lo haremos bien, y no creo que pase mucho tiempo ahora. Creo que VR y AR serán una parte importante de nuestro futuro, al igual que la integración de dispositivos, especialmente dispositivos portátiles. Va a ser increíble. ¡Son tiempos emocionantes para Apple!

- ¿Cómo habrías pasado la pandemia del covid-19

Me hubiera quedado en casa y hecho reuniones en FaceTime o Zoom si hubiera sido necesario. Hubiera hecho muy pocos desplazamientos. Hubiera alentado a mi familia a no ir a fiestas o reuniones sociales. Habría seguido las reglas establecidas para la seguridad de todos. La pandemia hubiera sido muy difícil para mí. Pero habría sido más difícil aún estar lejos de Apple en un momento tan complicado para la compañía.