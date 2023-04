Programador logra correr ChatGPT en una IBM 5155, una computadora de hace 36 años

La fiebre por ChatGPT, la plataforma impulsada por inteligencia artificial (IA) que puede redactar textos ante cualquier consulta de un internauta, ha llegado a una IBM 5155, una computadora lanzada hace 36 años que puede correr una tecnoligía de moda en 2023.

De acuerdo con un informe publicado en el sitio web de Hard Zone, un desarrollador identificado en Internet como yeokm1 empezó a curiosear con una IBM 5155 y logró que corriera el programa de IA.

La computadora que utilizó “presume” un procesador Intel 8088 de 4.77 MHz y cuenta con 256 KB de memoria RAM. Hablamos de unos recursos muy limitados, que quizás para la época fueron sorprendentes pero que en la actualidad, honestamente, dan risa.

Pero la limitación más grande de este equipo es que utiliza MS-DOS, un muy viejo sistema operativo que no admite funciones de red, es decir, que no admite conexión a Internet. Entonces, si no hay red, ¿cómo hizo funcionar ChatGPT en este fósil?

¿Cómo hizo funcionar ChatGPT?

Para solucionar el problema, el programador tuvo que escribir una aplicación ChatGPT para DOS mediante el editor Visual Studio Code. Este analiza la salida JSON de la API de la tecnología de OpenAI.

Tras resolver este problema, el IBM5 5155 se comunicó sin problemas con ChatGPT. Vemos en las imágenes filtradas cómo la PC le dice: “Soy un IMB 5155 Portable PC”.

IBM 5155

ChatGPT habla sobre lahistoria de la computadora e incluso añade anécdotas de sus primeros días en la industria de la computación. Aunque pueda parecer insignificante, realmente es algo muy importante que alguien haya logrado ejecutar la IA en una PC de hace casi cuatro décadas.

Lo logrado por este programador confirma que la inteligencia artificial puede funcionar en casi cualquier sistema sin problemas, sin importar la época en la que haya sido lanzado.