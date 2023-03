¿Lamerlo está mal? Tiktoker enseñó la manera “correcta” de comerse un helado

La palabra etiqueta, se empezó a usar en 1750 para establecer la obediencia a las normas convencionales dentro de una sociedad, clase social o grupo. Este código es una norma de conducta que establece las expectativas sobre el comportamiento social y existen de distintos tipos: de higiene; de cortesía, el cual demuestra la capacidad para anteponer los intereses de los demás a los propios; y de normas culturales. Ha estado presente por tantos siglos, que actualmente incluso existen cursos certificados para aprender de este interés.

En esta titulación, algunos lugares especializados, prometen llevar a los alumnos desde manejo de expresión del cuerpo, principios de buena imagen, o estilo, hasta como caminar de forma correcta en la calle.

¿Enserio hay etiqueta para eso? Jóvenes grabaron la manera correcta de comerse un helado

La cuenta de TikTok, @es_glamour, fue creada por dos jóvenes para enseñar a las personas etiqueta en situaciones cotidianas de la vida: como tratar a los meseros, tomar un café, comer una sopa o frutos fresco y hasta disfrutar de un helado en cono.

Fue precisamente con este postre que causó revuelo en redes sociales, por lo insólito de la recomendación. Según el código, está mal disfrutarlo lamiéndolo y lo correcto es comerlo con una cuchara. “Si queremos comer de forma elegante y con clase usa una cuchara hasta finalizar el cono”, recomiendan.

Por supuesto, los comentarios no se han hecho esperar y muchos han preferido compartir su manera de comer helado. “Yo me lo como a mordiscos porque el show de lenguetazos en público si me parece horroroso”. “Es mi helado y yo veré si le paso la lengua o no”. “Faltó la parte en la que se come el cono con tenedor y cuchillo”. “Si voy a comer helado toca disfrutarlo con todaaaa, qué tal”.