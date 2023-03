Empleados de Apple expresan dudas sobre los auriculares de realidad mixta meses antes del lanzamiento: informe

Si bien el lanzamiento de los auriculares de realidad mixta de Apple está a solo unos meses, algunos empleados de la compañía de Cupertino, California, no parecen creer que el dispositivo esté listo todavía, según un informe de The New York Times.

“Algunos empleados abandonaron el proyecto debido a sus dudas, otros siguen siendo escépticos sobre el potencial de éxito de los auriculares, especialmente a un precio de $3.000″, revela el informe, citado en un reporte de The Verge.

Según Mark Gurman de Bloomberg, Apple recientemente hizo una demostración del dispositivo frente a los 100 principales ejecutivos de Apple en el Teatro Steve Jobs en California, “lo que sugiere que se acerca una presentación pública”.

Se espera que Apple revele los auriculares en su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés) en junio.

Apple y la voz de los escépticos

El Times sugiere que ha habido cierta agitación interna sobre el futuro de los auriculares de realidad mixta en Apple. Si bien eso parece bastante normal cada vez que una empresa incursiona en una categoría de productos completamente nueva, el reporte asegura que las cosas son diferentes esta vez.

“Algunos escépticos internos han cuestionado si el nuevo dispositivo es una solución en busca de un problema. A diferencia del iPod, que puso canciones digitales en los bolsillos de las personas, y el iPhone, que combinó las capacidades de un reproductor de música y un teléfono, los auriculares no han sido impulsados por la misma claridad”.

Apple AR - Realidad Aumentada - Concepto

Parte de esta incertidumbre ha sido impulsada por una serie de salidas de ejecutivos en el equipo de diseño de productos, que comenzó con Jony Ive en 2019 y luego fue seguida por la partida de su sucesor, Evans Hankey, el año pasado. Apple no ha nombrado a un nuevo jefe de diseño industrial desde entonces y, según los informes, dejó al ingeniero Mike Rockwell a cargo del desarrollo de los auriculares.

Según el New York Time, las dudas tanto de los empleados como de la dirección de Apple hacen que algunos trabajadores se pregunten si la empresa pospondrá el lanzamiento de los auriculares. Sin embargo, no parece que esto suceda, ya que la fabricación del dispositivo y el lanzamiento en junio siguen en marcha.