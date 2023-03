Elon Musk y “el rasgo que lo diferencia del resto de la humanidad”, según su amigo Navaid Farooq

Es probable que sepamos todo (o casi todo) sobre Elon Musk gracias a Internet. CEO de Tesla, SpaceX, Twitter, fundador de decenas de compañías, creador de negocios y elogiado por muchos colegas suyos, analistas y multimillonarios.

Pero cuando un mortal poco protagonista habla sobre el magnate, resulta aún más interesante porque parece ofrecer una mirada más humana de lo que verdaderamente es Musk.

Cuenta un informe publicado en el sitio web de Business Insider que Navaid Farooq, compañero en la Queen’s University de Kingston (Ontario, Canadá) de Elon y con quien entabló amistad desde el primer año, reveló “el rasgo que lo diferencia del resto de la humanidad”.

Farooq y Musk vivieron en la misma residencia en su época de estudiantes. Cuando se matriculó, tras cambiar su natal Sudáfrica por Canadá, el hombre más rico del mundo tenía 17 años.

¿En qué se diferencia Elon Musk con el resto?

Farooq, criado en Ginebra, Suiza, puede decir que conoce muy bien a Elon Musk. Pasaron muchas horas juntos y compartían intereses como los juegos de estrategia y el haber vivido en el extranjero.

Elon Musk y su amigo de la universidad, Navaid Farooq, en 1990.

Conocerlo mejor que nadie llevó a Farooq a definir el rasgo que mejor define y más distingue a Musk de las demás personas: “Cuando Elon se mete en algo, desarrolla un nivel de interés diferente al de otras personas. Esto es lo que diferencia a Elon del resto de la humanidad”.

Según Navaid Farooq, citado en el libro “Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”, Musk “podía perderse durante horas y horas” en un mismo videojuego de estrategia o quedarse solo con él e inmerso en sus pensamientos durante una fiesta.

Los que conocen a Elon Musk han destacado siempre su nivel de concetración y determinación cuando verdaderamene le interesa algo. Muy probablemente este sea el secreto no tan oculto de su éxito en todas las industrias en las que ha incursionado.