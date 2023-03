La Inteligencia Artificial convierte a Leo Messi en protagonista de The Last Of Us

The Last of Us se convirtió en la gran revelación entre las series de 2023. Basada en el popular videojuego, la producción de HBO que tuvo a Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas capturó a la audiencia. Tanto, como para convertir a Leo Messi en parte de ella.

Lo hizo una Inteligencia Artificial: el capitán campeón con Argentina en 2022 infectado con el cordyceps, el hongo que devastó al mundo en la serie.

Un mundo postapocalíptico en el que el protagonista es Leo Messi. Total y completamente delirante.

Las imágenes de Leo Messi en The Last of Us fueron hechas con la Inteligencia Artificial Midjourney, utilizada por el usuario de Instagram absolutely.ai.

Leo Messi The Last of Us, hecho por Inteligencia Artificial

Recordemos cómo trabaja la Inteligencia Artificial generativa Midjourney: el usuario introduce una descripción textual de lo que necesita y el software lo produce. Ya queda de parte del diseñador agregar, restar o mejorar cualquier tipo de detalles.

El resultado de Leo Messi en el mundo postapocalíptico de The Last of Us es genial. Aquí podemos ver más imágenes.

Leo Messi The Last of Us, hecho por Inteligencia Artificial

Leo Messi The Last of Us, hecho por Inteligencia Artificial

Leo Messi The Last of Us, hecho por Inteligencia Artificial

Leo Messi The Last of Us, hecho por Inteligencia Artificial

Incluso, absolutely.ai subió a más jugadores afectados por el letal hongo, como Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Robert Lewandowski y alguien parecido a Erling Haaland (¿o será Kevin de Bruyne?).

Te dejamos las creaciones de la Inteligencia Artificial con las demás estrellas del fútbol como protagonistas. Una auténtica locura.

Cristiano Ronaldo The Last of Us, por Inteligencia Artificial

Robert Lewandowski The Last of Us, hecho por Inteligencia Artificial

Mohamed Salah The Last of Us, hecho por Inteligencia Artificial

Erling Haaland The Last of Us, hecho por Inteligencia Artificial

The Last of Us tendrá su segunda temporada

Con Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, The Last of Us se convirtió en la serie más exitosa en lo que va de 2023, con HBO como plataforma.

Se basa en el videojuego de PlayStation, que formó parte de la producción junto con Sony Pictures, Naughty Dog, The Mighty Mint y Word Games.

Imagen: HBO Max | The Last of Us llega al episodio final de su primera temporada con una historia que marca un precedente sobre cómo hacer una buena adaptación.

La primera temporada constó de nueve episodios escritos por Craig Mazin y Neil Druckmann: llegará una segunda temporada, con fecha a anunciar. La música estuvo a cargo de Gustavo Santaolalla y David Fleming.