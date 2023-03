Bill Gates: estos son los tres hijos del fundador de Microsoft, ¿qué hace cada uno de ellos?

Bill Gates tuvo tres hijos en su matrimonio con Melinda French, cuyo divorcio se selló en 2021, tras 27 años unidos. Aunque son su orgullo y lo que más ama en la vida, no les dejará herencia, para que aprendan a forjarse por ellos mismos.

Claro, sí tienen propiedades a su nombre, varios millones de dólares con los que pueden despegar fácilmente.

¿Quiénes son los hijos de Bill Gates? Jennifer Katharine, Rory John y Phoebe Adele.

Conozcamos más sobre ellos.

La hija mayor de Bill Gates, Jennifer

Jennifer Katharine Gates French es la hija mayor de Bill Gates y Melinda French. Nacida en 1996, es graduada en Stanford en la carrera de Biología Humana. También se inscribió en la Escuela de Medicina Icahn Mount Sinai, de Nueva York.

Casada con el empresario egipcio Nayel Nassar, comparte con él la pasión por los caballos. Jennifer practica la equitación.

Además, este mes le dio a Bill Gates su primer nieto, aunque no ha trascendido aún su nombre.

El único varón, Rory

Rory Gates Hijo de Bill Gates, fotos en el presente y en su niñez

Rory John Gates French es el segundo en la descendencia de Bill Gates, y su primer hijo varón. Nació en 1999, y es el más discreto de la familia. Su cuenta de Instagram tiene candado.

Sobre él solo se conoce que estudió Informática y Economía en Duke, además de acudir a la escuela de negocios Fuqua School of Business. Además, es un fanático del béisbol y publicó su primer libro de poesía, Qué conocemos por diamante.

La artista de la familia Gates, Phoebe

Cierra el grupo Phoebe Adele Gates, quizás la más liberal de la familia. Nació en 2002, y lejos de la ciencia o los negocios prefirió enfocarse en el arte. La menor de los Gates estudió ballet en la American Ballet Theatre School, el Lincoln Center for the Performing Arts y The Juilliard School.

Posteriormente se mudó a San Francisco, preparándose para ingresar en la Universidad de Stanford. Se desconoce qué carrera estudiará, pero es probable que también busque irse por las ramas artísticas.