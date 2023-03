Amor verdadero: vendió su Nintendo para salvarle la vida a su gatito enfermo

La conexión entre los seres humanos y los animales puede ser muy poderosa y, a menudo, lleva a las personas a hacer cosas extraordinarias para proteger y salvar a sus amigos peludos.

Recientemente, se hizo viral la historia de una mujer que vendió su Nintendo y el juego ‘The Last of Us’ para pagar el tratamiento de su gato enfermo. Según lo compartido a través de las redes sociales, el gato padece de una grave enfermedad denominada PIF (peritonitis infecciosa felina), la cual puede ser curada a través de un tratamiento bastante costoso.

El mayor acto de amor hacia su gatito

La mujer no tenía suficiente dinero para cubrir los gastos correspondientes. Fue entonces cuando decidió tomar una decisión difícil pero necesaria: vender su Nintendo y varios juegos, entre ellos ‘The Last of Us’ para recaudar fondos para el tratamiento de su gato.

Quiero contaros la historia de nuestro pequeñín Ragnar con un mes y medio lo adoptamos en una protectora pic.twitter.com/AqFuHVbjsu — Robert (@robertxcvi) March 22, 2023

Afortunadamente, logró recaudar el dinero suficiente para cubrir la primera parte del tratamiento. La historia se volvió viral, con muchos usuarios de las redes sociales compartiendo su admiración por la dedicación de la mujer a su mascota, además de demostraciones de apoyo y solidaridad con la situación.

Esta historia es un recordatorio del vínculo profundo que las personas pueden tener con sus mascotas y el largo camino que están dispuestas a recorrer para asegurarse de que estén bien. Es fácil pasar por alto el hecho de que los animales dependen completamente de nosotros para su cuidado y bienestar, pero historias como esta nos recuerdan que es nuestra responsabilidad cuidar de ellos y hacer todo lo posible para ayudarlos cuando lo necesitan.

hola chicos, la switch está vendida ! Gracias por compartir y por vuestro apoyo. Si podéis compartid el post para encontrar gente que haya pasado con sus michis por el PIF y que pueda ser de ayuda ❤️❤️❤️ solo os pido eso gracias — wots (@JanHoppus) March 22, 2023

Afortunadamente, existen organizaciones sin fines de lucro y otros recursos para ayudar a las personas que enfrentan dificultades financieras para cubrir los gastos médicos de sus mascotas.

Contenido relacionado

Los perros son los más inteligentes y son capaces de distinguir la maldad en las personas según la ciencia

Novio romántico le lleva serenata a su novia... pero el mariachi resultó ser el ex de ella