“Oye que eficiente”: Cibernautas destacan notificación de Google justo un segundo antes del sismo

Hace solamente un par de horas se vivió un nuevo sismo en Chile de magnitud 5.5 en la escala Richter, el cual se sintió en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble. En este contexto, es donde los usuarios decidieron destacar la alerta realizada por Google a los aparatos Android tras este nuevo temblor.

El sistema es un servicio gratuito que detecta terremotos en todo el mundo y puede alertar a los usuarios de Android antes de que comience el temblor.

La empresa ShakeAlert® es la encargada de detectar las situaciones anómalas utilizando una estrategia de crowdsourcing.

Según la descripción de la organización: “Todos los teléfonos móviles contienen acelerómetros muy pequeños que pueden detectar vibraciones y velocidad, señales que indican que podría estar produciéndose un terremoto. Si el teléfono detecta algo que considere que puede ser un terremoto, envía una señal a nuestro servidor de detección de terremotos junto con la ubicación aproximada en la que se produjo el temblor. El servidor combina entonces la información de muchos teléfonos para averiguar si se está produciendo un terremoto. Este método usa los más de 2000 millones de teléfonos Android de todo el mundo como minisismógrafos para crear la red de detección de terremotos más grande del mundo; los teléfonos detectan la vibración y la velocidad del temblor de un terremoto y alertan a los usuarios de Android de las zonas afectadas en consecuencia”.

Los terremotos detectados también se pueden ver en la Búsqueda de Google. Solo tienes que buscar “terremoto cerca de mí” para obtener más información sobre cualquier actividad sísmica a tu alrededor.

La notificación en tu telefóno

Android tiene dos tipos de notificaciones diseñados para alertar a los usuarios de un terremoto. Ambos tipos de alertas se envían solo en caso de terremotos de magnitud 4,5 o superior.

Alerta de peligro

Diseñada para advertirte de temblores leves y proporcionar más información al tocar la notificación.

Solo se envía a usuarios que vayan a notar temblores de 3 y 4 grados en la escala MMI durante un terremoto de magnitud 4,5 o superior

Respeta los ajustes de volumen, No molestar y notificaciones de tu dispositivo.

Alerta para tomar medidas

Diseñada para llamar tu atención antes de que empieces a notar temblores de moderados a fuertes, para que puedas tomar medidas para protegerte.

Solo se envía a usuarios que van a notar temblores de grado 5 o superior en la escala MMI durante un terremoto de magnitud 4,5 o superior.

Ignorará los ajustes de No molestar, encenderá la pantalla y reproducirá un sonido fuerte.

Notificación de Google | Sistema de alertas de terremotos de Android

La reacción de los usuarios

Esta notificación fue destacada por los usuarios de la red, quienes por primera vez recibieron la alerta de Google en sus celulares, incluso un segundo antes del sismo.

Entre los comentarios podemos encontrar algunos que aseguran que es un sistema súper eficiente y que debutó de buena manera en nuestro país, esto aunque los números estuvieron un poco lejanos a la real magnitud.

“A mí también me llegó altiro, hasta me dio la magnitud del sismo en plena jaja Samsung, te quiero”, “Buena actualización”, “Me avisó justo cuando empezó”, fueron algunas de las palabras de los cibernautas en Twitter.

Buen debut de la alerta de sismo de Google @JM_Reviewer — Alvaro Fuenzalida (@aifuenzalidag) March 21, 2023

Hey Google me alertaste 2 segundos antes, pero fuiste un poco exagerado con el resultado y te faltó un par de grados de magnitud, pesimo servicio jjaj #temblor #Sismo pic.twitter.com/E5yo7bEJU1 — Miguel (@Arquy_Direct) March 21, 2023