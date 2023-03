Tiktoker Británico es furor por su divertida imitación de chilenos hablando inglés

Un Tiktoker británico, que actualmente reside en nuestro país, se viralizó en redes sociales tras subir un divertido video a su cuenta de TikTok, en el cual imita a las y los chilenos que “tratan de impresionarlo” con su inglés.

El extranjero llamado Alex, sabe de lo que habla, porque está en nuestro país precisamente enseñando como profesor de inglés para los chilenos. Actualmente, posee más de 37 mil seguidores y se ha hecho conocido en la red social por sus videos nuestro país.

El inglés comienza el video con la frase “chilenos tratando de impresionarme con su inglés”, y procede a imitar, en tono de broma, las frases que le dicen algunas personas para “lucir” que dominan el idioma.

“Oye, ¿eres inglés? Nice to meet you... aaah”, “I have three dogs and a cat... aaah”, “I love One Direction... aaah”, dice el simpático Alex.

Su video ya cuenta con más de mil visualizaciones, 126 mil " me gusta” y varios divertidos comentarios. “Sólo te creeré por el ahhhhh.... pudo haber sido Perú, Argentina o Bolivia, pero ese sonido es único de Chile ahhhhhhh jajajaja”, “yo cuando fui a USA”, “soy la de los One Direction”, le escribieron algunos de los cibernautas que siguen al profe de inglés.

[ LEE TAMBIÉN: Tía Yoli asegura que nos visitarán amigos de otro planeta para robar agua: “Yo he tenido encuentros con ellos” ]