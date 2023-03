¿Qué maestras son las más virales en TikTok?

TikTok es una aplicación usada por millones de personas, quienes disfrutan los diversos videos que se pueden encontrar en redes sociales. En los últimos días, las maestras se apoderaron de la app y no dudaron en crear más contenido para sus gran admiradores, pero ¿Qué maestras son las más virales?

Etzane y sus videos en OnlyFans

La maestra Etzane es una joven, de solo 25 años de edad, que muestra los distintos datos curiosos que vive por ser docente, sin embargo, se dio a conocer el perfil de OnlyFans que tiene en el que ofrece material íntimo . Con un pago mensual de 14 dólares, unos 264 pesos mexicanos, cualquier persona puede acceder a sus más de 150 fotos y 58 videos en los que muestra un lado distinto a lo que enseña en las aulas.

Más info: Maestra provoca polémica por ofrecer contenido íntimo en OnlyFans

Las críticas no se hicieron esperar, mas la internauta explicó por qué tomó la decisión: “Esto es verdad, me he enfrenado a las críticas por tener un OnlyFans, pero lo hice por una buena causa: ayudar a pagar el tratamiento oncológico de mi mamá. Ella falleció hace un tiempo y decidí continuar para pagar la carrera de mi hermano y ayudar a otra señora que tiene cáncer y no puede pagar sus quimioterapias”.

Maestra muestra qué es lo que realiza los fines de semana

Ahtziri Vázquez es otra docente que ganó gran fama por enseñar qué es lo que disfruta hacer cuando no da clases . La mujer mostró, en menos de 30 segundos, momentos inolvidables que vive en fiestas con sus amigas. Sin descuidar su trabajo, la miss aprovecha sus tiempos libres y los comparte a todos sus admiradores: “Maeta entre semana, borracha el fin de semana” es el texto que colocó la usuaria para insertar los videos que se popularizaron de gran manera en la aplicación más descargada en todo el mundo.

Más info: Maestra muestra qué es lo que realiza los fines de semana

Maestra muestra qué es lo que hace para llamar la atención

Debanhy Robledo es la última internauta que se llevó la atención del internet por mostrar qué es lo que hace para llamar la atención “¿Qué haces para que tus niños te pongan atención?” , es el texto que colocó la internauta en la grabación de solo siete segundos. Para responder al cuestionamiento, Robledo bailó y aseguró que realiza de todo para que los alumnos pongan toda su atención en los temas y dejen de ver a sus celulares.

Más info: Maestra muestra qué es lo que hace para llamar la atención