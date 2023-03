Presidente de EE.UU. amenaza con prohibir TikTok si China no le vende al país las acciones de la aplicación

El Gobierno de Joe Biden exigió a los dueños chinos de TikTok que vendan sus acciones en la popular red social a una empresa estadounidense, o la aplicación que tiene 100 millones de usuarios en todo el mundo puede enfrentar una posible prohibición en Estados Unidos

El aparente ultimátum, que fue reportado primero por The Wall Street Journal, responde a un viejo temor de Washington: que la información de los usuarios en esta aplicación pueda ser entregada al gobierno comunista chino.

EE.UU. quiere administrar TikTok en su país

La presión de Biden es un cambio significativo en la posición sostenida por su Administración sobre el tema TikTok y la amenaza de China. La Casa Blanca ha tratado de negociar un acuerdo con la red social que salvaguarde la información de sus usuarios.

La empresa china ByteDance es la actual dueña de TikTok.

“Si proteger la seguridad nacional es el objetivo, la venta de las acciones no resuelve el problema. El cambio de dueño no impone nuevas restricciones en el movimiento de la información [sobre los usuarios] o el acceso a ella”, declaró Maureen Shanahan, vocera de TikTok, citada por The New York Times.

Nexos con China

Se espera que el jefe ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, testifique ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, la próxima semana. Es muy probable que los legisladores indaguen sobre los nexos de la red social con el gobierno comunista chino y sus preocupaciones de que envía contenido dañino a los jóvenes.

La pelea por TikTok comenzó durante la Administración Trump, en 2020, cuando el entonces presidente exigió que ByteDance vendiera las acciones a una compañía estadounidense a riesgo de ser prohibida en EE.UU. si se negaba a ello.