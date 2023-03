Inteligencia artificial: Cómo hacer que Siri responda usando ChatGPT

A veces Siri no responde las preguntas de los usuarios con dispositivos Apple. Escuchó mal, no la entendió o no tiene la respuesta. Pero ahora es posible que la herramienta de Apple responda usando la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT.

Es la compañía OpenAI, la misma detrás de programas de IA como DALL-E y confundada por el CEO de Tesla, SpaceX y Twitter, Elon Musk, la que creó ChatGPT, que básicamente es un bot de redacción de textos que es tendencia en Internet y las redes sociales.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Gizmodo, el truco para usar la IA con Siri fue descubierta por BGR y creado por un desarrollador llamado Yue Yang. No reemplaza al asistente por ChatGPT, sino que lo usa para que traslade nuestras preguntas a la inteligencia artificial y muestre las respuestas que nos ofrece.

Yang asegura que al tratarse de un enlace, el truco funciona en casi cualquier dispositivo con Siri, desde los iPhone hasta los iPad, pasando por computadoras Mac.

Cómo hacer que Siri responda usando ChatGPT

El primer paso es tener una cuenta para usar ChatGPT en la web oficial de Open AI. Una vez hayamos activado nuestra cuenta, hay que visitar esta otra página para acceder a nuestras API Keys (Claves de interfaz de programación de aplicaciones).

Siri - ChatGPT (BGR)

Las API Keys son una herramienta para desarrolladores que permite conectar diferentes servicios entre sí para un usuario concreto. En este caso se trata del identificador y clave que necesitas para dar permiso a Siri para que opere ChatGPT.

Alternativamente, podemos hacer clic en nuestra foto de avatar en la web de Open AI, seleccionar la opción Ver API Keys, y después pulsar en Generar una nueva clave secreta.

Con las API Keys copiadas, hay que entrar en la página de Yue Yang en Github desde el dispositivo Apple que queramos usar y descargar la última versión del atajo creado por este desarrollador. Al abrirlo, el atajo nos pedirá los datos de nuestra API Key y después tan solo tendremos que elegir una frase para activar el atajo de Siri-ChatGPT en lugar de la Siri original. El truco es válido solo en inglés.

Siri - ChatGPT (BGR)

Una vez configurado, podemos usar a Siri como intermediaria para conversar con ChatGPT usando la voz e incluso configurar comandos específicos para el popular ChatBot.