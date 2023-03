Inteligencia artificial revela la que sería la verdadera imagen de Jesús de Nazaret

Desde el origen del todo, historiadores, analistas, creyentes y ateos han discutido por muchísimo tiempo cómo se veía Jesús de Nazaret realmente, en comparación con lo expuesto por la Iglesia Católica desde épocas que se recuerden.

En casi la totalidad de las imágenes de Cristo, los artistas lo han mostrado como un hombre de pelo largo, casi rubio, de ojos claros y piel blanca. Pero para Joan Taylor, la autora del libro “¿Cómo se veía Jesús?”, esto no tiene sentido.

Como explica un reporte publicado en el sitio web de La Tercera, Taylor detalló que los judíos que habitaron Medio Oriente en el siglo I tenían piel oscura, los ojos color castaño y el pelo corto, totalmente diferente a lo que creen los más de 2.000 millones de cristianos en todo el mundo.

Para la historiadora neozelandesa, Jesús era muy probablemente moreno, de estatura baja y mantenía el cabello recortado, como los otros judíos de su tiempo.

Otro problema para responder esta duda es que el Nuevo Testamento de la Biblia, que narra la vida de Jesús, no hace ninguna descripción de su aspecto. Al respecto, Taylor analizó: “Los evangelios no lo describen físicamente, no dicen si era alto o bajo, guapo o fuerte. Lo único que dicen es su edad aproximada, unos 30 años”.

¿Cuál es la verdadera imagen de Jesús? IA responde

Tras siglos de debates, de discusión sobre el rostro de Jesús, si debía tener el pelo o corto largo, si era blanco o moreno, si la Iglesia lo representó como una imagen divina y no mostró su verdadero aspecto, una inteligencia artificial (IA) reveló la que sería la verdadera cara de El Salvador.

Jesús

Fue el usuario de Tik Tok, The IA Drawing, quien compartió la fotografía donde se puede ver a Jesús con el cabello largo, marrón, de piel morena, ojos castaños y rasgados. Parecen rasgos más parecidos a los descritos por Taylor y otros historiadores.