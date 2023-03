Steve Jobs y el Discurso de Stanford: sus enseñanzas para tener éxito y ser feliz

El ejemplo de Steve Jobs como uno de los maestros de la tecnología del siglo XX y el XXI es imperecedero. Tras su muerte en 2011, su mensaje se ha mantenido con el paso del tiempo.

Uno de los momentos más emotivos en vida de Jobs ocurrió durante la graduación de estudiantes de la Universidad de Stanford, en la ceremonia del 12 de junio de 2005.

Jobs dio un discurso en el que explicaba tres historias de su vida, que le marcaron como persona y profesional. Para muchos, son enseñanzas para tener éxito y ser feliz en la vida.

Sin embargo, recordemos que, al final, esta fue la hoja de ruta de Steve Jobs. Cada quien tiene la suya, el camino a seguir. Pero de acá algún buen ejemplo se puede sacar.

El Discurso de Stanford se basa en:

Los orígenes de Steve Jobs, cómo fue entregado en adopción por su madre biológica y cómo lo rechazaron los primeros aspirantes a ser sus padres. También habla sobre las dificultades para hacer su carrera universitaria, a la que renunció, y sus inicios con Apple. El despido de Apple y los inicios en NeXT y Pixar. El cáncer que se le diagnosticó en aquel entonces, que le llevaría a la muerte en 2011, tras una lucha de siete años.

Vamos a publicar las frases más destacadas del Discurso de Stanford, que pueden servir como lecciones de vida.

Confiar en algo, siempre

“No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante; solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en tu futuro. Tienes que confiar en algo: tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Este enfoque nunca me ha defraudado y ha marcado una gran diferencia en mi vida”. — Steve Jobs

No perder la fe y encontrar lo que amas

“A veces la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo. No pierdas la fe. Estoy convencido de que lo único que me mantenía en marcha era que amaba lo que hacía. Tienes que encontrar lo que amas. Y eso es tan cierto para tu trabajo como lo es para tus amantes. Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida, y la única manera de estar verdaderamente satisfecho es haciendo lo que crees que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando. No te conformes”. — Steve Jobs

Seguir siempre tu corazón

“Recordar que moriré pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las decisiones importantes de la vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo a la vergüenza o al fracaso, estas cosas simplemente se desvanecen frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay ninguna razón para no seguir tu corazón”. — Steve Jobs

No escuchar a los demás

“Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. No se deje atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. De alguna manera ya saben en lo que realmente quieres convertirte. Todo lo demás es secundario”. — Steve Jobs

Estar en la búsqueda constante del aprendizaje

“Mantente hambriento. Mantente tonto” (como inspiración para siempre buscar lo mejor y seguir aprendiendo). — Steve Jobs

En este link puedes leer completamente el discurso de Steve Jobs del 12 de junio de 2005.