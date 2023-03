Steve Jobs y uno de sus secretos más curiosos: cómo escribir a mano lo ayudó a ser un genio

Steve Jobs marcó, con su pasión por la tecnología, buena parte del mundo en el que vivimos. El legado del fundador de Apple se acrecienta con el paso del tiempo, tras su muerte en 2011 víctima del cáncer.

Hoy analizaremos uno de sus secretos más curiosos: cómo escribir a mano lo ayudó a ser un genio. Y cuando hablamos de curiosidad, es porque el mundo actual prácticamente se circunscribe a las teclas del teléfono o de la computadora.

Cada vez menos, sobre todo después de salir de la educación inicial, nos dedicamos a escribir a mano. La caligrafía termina volviéndose no solo un desastre, sino también una situación incómoda para alguien que ha pasado tanto tiempo tecleando.

Pero para Steve Jobs, (que era zurdo) escribir a mano era una bendición. Y aunque no tuviera la mejor caligrafía del mundo, demostraba mucho sobre su carácter.

La importancia de un curso de caligrafía para Steve Jobs

Douglas Crowe, de Entrepeneur, recordaba en un artículo como Jobs tomó una clase de caligrafía en Reed College, en 1972.

Jobs decía que había aprendido “sobre los tipos de letra serif y san serif, sobre cómo variar la cantidad de espacio entre las diferentes combinaciones de letras, sobre lo que hace que una gran tipografía sea excelente”.

“Era hermoso, histórico, artísticamente sutil de una manera que la ciencia no puede capturar. Lo encontré fascinante”.

Carta manuscrita de Steve Jobs Escrita a los 18 años

Jobs consideraba que escribir a mano estimulaba la creatividad, además de darle una perspectiva distinta a cualquier problema que enfrentara.

Lo consideraba parte de las experiencias diversas, necesarias para el desarrollo de cualquier trabajo.

“Muchas personas en nuestra industria no han tenido experiencias muy diversas”, relataba el padre de Apple en su libro I, Steve: Steve Jobs in His Own Words. “Por lo tanto, no tienen suficientes puntos para conectar y terminan con soluciones muy lineales sin una perspectiva amplia del problema”.

“Cuanto más amplia sea la comprensión de la experiencia humana, mejor diseño tendremos”.

El estudio de su firma

Firma de Steve Jobs Fundador de Apple

En vida de Jobs se realizaron muchos estudios sobre su firma. Uno de ellos, compartido por el portal Write Choice, señalaba que en sus bordes duros se consolidaba su personalidad, así como en la escritura simplificada, sin adornos ni trazos innecesarios.

También demostraba que era cáustico y contundente con las palabras, muy enérgico, con una visión fuerte y clara.

Para muchos, sencillamente era un hombre que realmente amaba su trabajo, que encontró su pasión y siguió su corazón. De allí, el éxito que obtuvo y que hoy persevera, a pesar de su muerte.