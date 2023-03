Esta película de terror es tan espeluznante que provoca vómitos y ataques de ansiedad

The Outwaters (Foto: Captura de The Outwaters)

Los gustosos del cine están impactados por una nueva película de terror, que es tan terrorífica, que provoca vómitos y ataques de ansiedad en quienes la ven.

Se trata del filme ‘The Outwaters’, dirigido por Robbie Banfitch. En una hora y 40 minutos, causa sensaciones terroríficas por sus sonidos e imágenes, aún en quienes ya están acostumbrados a ver este género cinematográfico.

Medios internacionales reseñan el curioso caso de esta película, cuya historia se desarrolla en el desierto de Mojave con la excursión de cuatro amigos que intentaban grabar un video musical, pero su aventura se ve marcada por terroríficos y misteriosos personajes que les hacen vivir el peor de los infiernos.

El Clarín reseñó que en los cines de Estados Unidos, la gente sale corriendo de la sala para vomitar.

Según la sinopsis “cuatro viajeros se encuentran con fenómenos amenazantesmientras acampan en un tramo remoto del desierto de Mojave”.

Los protagonistas son Robbie (Robbie Banfitch), Michelle (Michelle May), Scott (Scott Shamell) y Ange (Angela Basolis).

Robbie Banfitch, no solo es el director general, sino también el director de fotografía y montador.

El Clarín detalla que “está rodada cámara en mano ya que su eje es el hallazgo de tres tarjetas de memoria en el desierto de Mojave”.

El terror comienza con una llamada al 911. La operadora trata de calmar a una persona que grita.

Calificación y espectadores

The Mirror publicó que ‘The Outwaters’ es un filme con una “calificación de críticos del 71% en Rotten Tomatoes, mientras que también obtuvo una calificación saludable del 60% de la audiencia en el sitio”.

El referido portal expuso los comentarios más resaltantes de algunos espectadores: “El sonido me mareó tan incómodamente que tuve que salir del teatro para vomitar. Esto nunca me había pasado antes”, “es más perturbador que aterrador, si eso tiene algún sentido”, “es la primera película que me da pesadillas desde la infancia”.

Otros comentarios en Filmaffinity son: “Impresiona la forma en que Banfitch transforma el formato de metraje encontrado en algo mucho más transgresor”, “vaya con sus expectativas bajo control y entréguese a la historia y es poco probable que The Outwaters no le afecte”, “es algo agotadora, pero es lo que la hace especial”.