¿Mafe Walker es la única que puede intermediar ante una invasión alienígena?

Este se trata del tercer artefacto de estas características interceptado en los últimos tres días en Norteamérica, después del derribado el viernes sobre Alaska y el del sábado en Canadá.

Aunque inicialmente, según medios locales, el Pentágono no descarta ninguna posibilidad, incluida la de un origen extraterrestre, sus principales sospechas apuntan a que se trata de artefactos destinados al espionaje.

Es por ello que en los últimos días las afirmaciones sobre objetos voladores no identificados o fenómenos atmosféricos no identificados y su posterior derribamiento en varias partes del mundo ha reavivado de nuevo a unas de las personas más virales del año 2022 y no es otra que Mafe Walker.

Sus diversos videos en los que aseguraba hablar en lengua alienígena y en las que enviaba mensajes de presunta sanación vuelven a cobrar vida ante la inundación de noticias que despejaría la eterna duda sobre si estamos solos o en el Universo.

“Ñai yes da i ja Ja Ai ta ya maika te amo, te amo, Y ñe a mi enñajake chel no ma Ianike a yo te jike an da yie jika e muk nia je, te amo, me amas” se convirtió en una de las frases que definió el 2022, que generó escepticismo y que ahora piden que sea ella quien se comunique con los visitantes de otros planetas de ser esto cierto.

Las redes sociales no olvidan, y es por ello que se han derramado de nuevo reviviendo cada uno de los momentos y en el que aseveran que a la colombiana le llegó el momento de reivindicarse.

“¡¡Mafe Walker la humanidad te necesita!! ¿¿Dónde andas?? Urge tu presencia en Alaska y Canadá”, “OVNI en Alaska, Canadá y Montana... Mafe Walker, llegó tu momento de brillar”, “Desde que apareció la Mafe Walker han estado apareciendo ovnis en Estados Unidos y Canadá. Cuando antes la tomaban como loca y no le creían ahora pagaran sus consecuencias”.

OVNI en Alaska, Canadá y Montana...



Hace seis días tuvo contacto con las naves

En uno de sus más recientes videos Mafe Walker indicó cómo el proceso para contactar a las naves al tiempo que “abrió el campo de la telepatía y de electromagnetismo” para recibir, “por medio de un llamado”, a que los seres de otros planetas vinieran, pero resaltó que por el bien de la Tierra.