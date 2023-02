Un documental es presentado en el metaverso por primera vez en la historia: se centra en DjMaRiiO

El metaverso ha servido para la interacción y el entretenimiento, pero por primera vez cuenta con un documental. Como parte del proyecto Domino’s Originals, llegó a la pantalla virtual la historia de DjMaRiiO.

Reconocido youtuber español, DjMaRiiO apareció con su avatar para hablar sobre su vida.

Mario Alonso Gallardo, tal es su nombre real, comenzó en la plataforma hace 15 años, y ya suma más de 8 millones de suscriptores en su canal.

DjMaRiiO se enfoca en el mundo del fútbol, destacando no solo por la difusión del videojuego FIFA, sino también por presidir al equipo Ultimate Móstoles de la Kings League.

Domino's Originals DjMariiO en el metaverso

El youtuber ha sido cercano a varias figuras del fútbol, como Sergio “Kun” Agüero, que encabeza a Kunisports en la Kings League. Ambos están enfrentados desde el Mundial de Qatar 2022, cuando el español realizó críticas a los festejos de la selección argentina, campeona del torneo.

Durante una transmisión de la Kings League, Agüero señaló a DjMaRiiO, de acuerdo con Infobae: “Si hace pelotudeces, me caliento. Como los boludos periodistas que dicen pelotudeces, también. Me da igual que no me pida perdón. Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto, y lo dijo aquí para la cámara”.

Y concluyó el ex delantero de Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona: “Cada uno le gusta la gente como es”.

El documental de DjMaRiiO en el metaverso: así es Domino’s Originals

El inédito estilo de presentación en el metaverso se impulsa gracias al proyecto Domino’s Originals. Esta serie comenzó en 2019, con el aval de Arena Play y Webedia, poniendo la luz sobre grandes streamers y youtubers, como Ibai Llanos, Lolito Fernández, Willyrex y Cristinini.

Para cada uno se le hace un seguimiento al personaje, conversando además con otras figuras que le rodean.

Pero lo exclusivo del documental de DjMaRiiO es que su presentación ocurre en el metaverso. El escenario es un espacio virtual de la cadena de pizzerías Domino’s en un entorno de Decentraland, con un avatar del youtuber español.

Lo puedes ver aquí.

Allí interactuó con varios seguidores y presentó la pieza de Domino’s Originals.

El espacio virtual del metaverso con el documental de DjMaRiiO permanece activo, con un NPC del streamer que interactúa con los usuarios. También existe la posibilidad de participar en una actividad para obtener una camiseta de la pieza audiovisual, como señala Vida Extra.