Hombre asegura tener sexo con extraterrestres y recrea los encuentros íntimos en pinturas

David Huggins (Captura Love and Saucers)

David Huggins es un hombre cuyo relato fue destacado en medios internacionales hace años atrás producto de su increíble historia: asegura que perdió la virginidad tras tener sexo con una mujer extraterrestre. Su caso se dio a conocer en su propio documental, el cual tiene como nombre “Love and Saucers”.

El relato del hombre que afirmó tener sexo con extraterrestres

Según consigna Vice, el hombre habría perdido la virginidad en 1961, cuando Huggins era un adolescente que vivía en la finca de sus padres en Georgia en Estados Unidos.

En ese sentido, afirmó que desde los 8 años veía extrañas criaturas que aparecían en el sector rural donde residía. Pero un día en particular, a quien observó fue a una mujer extraterrestre, la cual lo sedujo.

“Pensé que, si algo, estaría perdiendo la virginidad en el asiento trasero de un Ford, o algo así. Pero, no fue de esa manera”, expresó.

El hombre afirmó que la mujer extraterrestre tiene el nombre de Crescent y con los años siguieron protagonizando encuentros íntimos.

En el documental, Huggins cuenta mayores detalles sobre sus encuentros con extraterrestres. “Estoy sentado debajo de un árbol, y escucho a una voz decir, ‘David, detrás de ti’. Me volteo y allí estaba este pequeño tipo peludo con grandes ojos brillantes que me miraban directamente a mí. Pensé que era el coco. No sabía qué pensar de eso”, afirmó.

De igual manera, relató cuando vio a un ser que parecía una especie de insecto, el cual lo aterrorizó. “Fue como, ‘¿Qué carajos estoy viendo?’ Y cuando uno es un niño de ocho años, uno no sabe qué pensar”, indicó.

Lo siguieron hasta Nueva York

El hombre relató en el documental que se fue a estudiar arte a Nueva York, y que Crescent llegó hasta allá.

“Mi relación con Crescent fue cálida y amigable. Un poco extraña. No un poco. Muy extraña. Realmente, ella era mi novia. Una relación muy poco convencional”, expresó.

Huggins comenzó a realizar pinturas en donde muestra sus encuentros con la extraterrestre, incluso de cuando tuvieron sexo.

“[La pintura] no es realmente tan buena. Ella estaba encima de mí, llegué a mi clímax, luego ella y el ser parecido al insecto se fueron”, contó sobre una de sus obras.

Finalmente, consultado el hombre sobre por qué cree que los extraterrestres se le aparecieron a él, manifestó que “tengo la sensación de que decenas de millones de personas, tal vez cientos de millones, han tenido experiencias [similares]. Principalmente siendo niños. Esto es todo lo que puedo decir, pero creo que, como niños, estamos tan abiertos a las cosas, que estos seres se nos pueden aparecer. Sé que nunca me cerré a esto, porque ha continuado toda mi vida”.