Boom del sushi: los nuevos sabores que han surgido desde Latinoamérica

El consumo de sushi en América Latina se ha ido multiplicando con el paso de los años, donde según cifras de la app de delivery “PedidosYa”, Chile es el país que más consume este tipo de comida del continente latinoamericano. Además, de ser el país que más restaurantes de sushi tiene por ciudad.

Pese a que no se sabe exactamente cuándo llegó el sushi a Chile, se estima que fue a mediados de la década de los ‘70, donde se abrió el primer restaurante. Y fue ahí que este plato proveniente de Japón, logró encantar a los chilenos con sus distintas adaptaciones, y se consolidó como uno de los favoritos hasta la actualidad.

Sin embargo, los últimos años y el boom de las aplicaciones de delivery han aumentado este fenómeno. Y las adaptaciones se han ido al extremo: hay rolls con forma de roll tradicional, pero que apuntan a lo “keto” y son sin arroz.

Sushi

Los nuevos sabores: fusiones

Con el pasar de los años, se le han hecho ciertas modificaciones a las recetas, logrando nuevos sabores adaptados a los distintos países, lo cual lo transforma en un alimento cargado de fusiones. El Nikkei/fusión por ejemplo, incluye toques de la cocina peruana. También hay otros rolls con toques de la cocina chilena, argentina o colombiana. ¿Sabías que si en Japón pides un gohan recibirás un arroz blanco? Los bowls llenos de ingredientes se asemejan más a lo que ellos llaman “shirashi”, pero aún así no es igual.

Sushi

En Chile precisamente, siendo el país que más destaca en América Latina en el consumo de este plato surgió una nueva propuesta llamada “Sushi of the World”, SOW, un nuevo restaurante de este plato que busca entregar “sabores del mundo”, donde no necesariamente se utilizan las clásicas recetas japonesas. Pronto celebrarán su primer aniversario, regalando más de 300 Rolls y realizarán concursos para ganar meses de sushi gratis.

“Estaremos regalando más de 300 Sowrolls entre nuestros locales de Mall Barrio Independencia, Mall Plaza Dominicos y Mall Paseo Ross los días 18, 19 y 20 de Enero del 2023, junto a sorteos, premios y concursos durante el día. La idea es que todos puedan acceder a disfrutar de nuestros variados tipos de Sow rolls”, comenta Carlos Peña, director comercial y socio gestor de Sow Sushi, perteneciente al Grupo de Inversiones Gastronómicas Cow (Cuisine of the World) Brands.

¿Cuántos tipos de sushi hay?

Es difícil hablar de tipos de sushi, porque la tendencia ha llevado a que dependa casi que de la imaginación. ¿Recuerdan esos videos virales de japoneses aterrados por las mezclas? Pues, para que te hagas una idea: el sushi original no lleva ni aguacate (palta), ni queso crema.

Sushi

Así como el Nikkei incluye toques cítricos, hay otros que incluso se van al otro extremo agregando carnes (pollo, vacuno) como envoltura.

Con la tendencia vegana/vegetariana en crecimiento, también hay opciones con palmitos, champiñones y otros que, en Japón, es poco probable que encuentres en un sushi, donde el principal protagonista sigue siendo el pescado (con gran variedad). ¿Y tú? ¿Qué sabores de sushi no japoneses has probado en América Latina?