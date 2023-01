Desde Twitch: El streamer Ibai contradijo a Shakira en su canción y defendió a Piqué

Tan pronto salió la nueva canción de Shakira en colaboración con Bizarrap, uno de los primeros en reaccionar fue el streamer español, Ibai Llanos, quien es conocido por ser amigo de Gerard Piqué. Y así, el mundo de Twitch y Youtube se mete en esta polémica: ¿Qué pasó?

Sin embargo, cuando el influencer analizó la letra, intentó defender al exfutbolisa del Barcelona, pero no salió bien.

Desde Twitch

El streamer gritaba y se reía a medida que transcurría la canción, pero en medio de todos los ‘directazos’ que la cantante barranquillera le dedicó a su expareja y a Clara Chía, a Ibai le ‘quedó sonando’ una frase en específico, aunque muchas de ellos le llamaron la atención.

En uno de los versos, la colombiana dice: “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro, un poquito también”, refiriéndose de paso al egocentrismo que es conocido del exdeportista. Ahí fue cuando entró el comentario de Ibai para ‘defender’ a Piqué.

Ibai ‘defiende’ a Piqué:

Aunque en varias ocasiones han salido en videos juntos y han demostrado una amistad, Ibai no perdió la oportunidad para ‘montársela’ a Piqué, no por sus decisiones sentimentales, sino por su condición física, pues al igual que la hinchada del Barcelona, lo acusó de tener un mal físico por no entrenarse como debe.

“Es verdad que esta frase de Shakira yo no la entiendo, Piqué no ha pisado un gimnasio en su vida. Es decir, toda la canción la entiendo, pero a él (Piqué) lo que es el gimnasio, lo ha pisado menos que yo” fue la joyita de Ibai, quien es conocido por ser de contextura gruesa.

*Vea a partir del minuto 9:18*