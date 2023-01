Meta informa a usuarios del Oculus Quest VR original que dejará de dar soporte al dispositivo

Meta ha dejado claro que el Oculus Quest VR original, el primer dispositivo de esta línea de realidad virtual, dejará de recibir nuevas actualizaciones de software y ya no podrá usar ciertas funciones sociales, un impulso que parece obligar a los usuarios a pasarse a Oculus Quest 2 o al Quest Pro.

Como recuerda un informe publicado en el sitio web de Tech Spot, el primer visor Oculus Quest llegó en mayo de 2019, que fue perdiendo terreno con la llegada del Quest 2.

A diferencia de su sucesor, el Quest original tiene solo una pequeña participación de usuarios (2,63 %) en la sección de realidad virtual de la encuesta de Steam, mientras que el Oculus Quest 2 ha estado en la cima por varios meses con 41,35 por ciento de partipación, casi la mitad.

Dispositivos VR en Steam (Techspot)

Según The Verge, Meta ha estado enviando correos electrónicos informando a los propietarios del Oculus Quest original que la compañía no ofrecerá nuevas funciones a los auriculares y que los usuarios ya no podrán crear o unirse a las famosas fiestas.

Fecha límite: marzo de este año

Además, los usuarios que actualmente tienen acceso a las funciones sociales de Meta Horizon Home ya no podrán acceder a ellas a partir del 5 de marzo de 2023. No podrán invitar a otras personas a su Hogar ni visitar el de otra persona.

Meta incluyó un par de puntos positivos en el correo electrónico, aunque es poco probable que aplaquen a las personas: los propietarios aún podrán usar los auriculares y las aplicaciones disponibles y la compañía continuará lanzando correcciones de errores críticos y parches de seguridad hasta 2024.

Oculus Quest VR original

La compañía también querrá centrarse en sus próximos auriculares más nuevos, el Quest Pro de $1.500 de realidad mixta, diseñado para desarrolladores centrados en el metaverso.