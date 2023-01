REVIEW | ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO: la placa madre más premium que encontrarás

La nueva ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO está fabricada para triunfar. Posee el el chipset Z790. Este nuevo modelo de Intel moderniza la gama más alta de placas base. En palabras sencillas, invita a una alta competencia: igualando las prestaciones de plataforma con la que presentan sus alternativas para procesadores AMD Ryzen 7000. Nuevo diseño, nuevas prestaciones conectivas, nuevos diseños de alimentación y otras capacidades mejoradas.

Este review fue hecho gracias a Asus Chile y a Dust 2, quienes nos facilitaron el equipo. Destallemos esta placa de Asus:

Características técnicas de la ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO

Socket: AM5 LGA1700

Chipset: Intel Z790

Memoria: 4x DIMM DDR5 hasta 7200+ Intel XMP 3.0

Almacenamiento SATA: 6 x 6Gbps RAID 0, 1, 10

Almacenamiento PCIe: 1x M.2 2280 Socket3 PCI Express 5.0 4x (condicionado). 2x M.2 2280 Socket3 PCI Express 4.0 4x

Slots: 2x16x PCI Express 5.0, 1x PCI Express 4.0 formato 16x (enlace máximo 4x), tarjeta ampliacion PCI Express 5.0 M.2 22110mm (2 unidades, una PCI Express 5.0 y otra PCI Express 4.0)

DSP de sonido: Realtek ALC4082

Configuración de alimentación: 20+1 fases, VRM Digital, doble entrada EPS 8 contactos.

Otros: Iluminación ARGB, Conectividad USB 3.2 Gen2x2 20Gbps USB-C con carga rapida, HDMI 1.4, Displayport 1.4, Ethernet 2.5GbE, Wifi-6E, 2x Thunderbolt 4 Alternate Mode.

Asus

¿En qué equipo se probó?

Dust2, en acuerdo con Asus Chile entregó a FayerWayer a modo de préstamo un computador tipo desktop armado con los siguientes componentes:

• Gabinete ASUS ROG STRIX GX601 Helios White

• Fuente de Poder ASUS ROG Thor 1200W 80+ Platinum

• Refrigeración Líquida NZXT Kraken Z73 OLED Screen 360mm

• Placa Madre ASUS ROG Maximus Z790 Hero

• 1 xSSD M.2 SOLIDIGM 2TB

• 1 x SSD M.2 Kingston Fury Renegade 500 GB

• Procesador Intel I9 13900K

• 2 x Memorias Ram Kingston Fury BEAST DDR5 RGB 16gb x 5200 Mhz

• Windows 10 Pro

FayerWayer

Educando a la comunidad

Haremos un paréntesis, ya que esta información puede ser “chino” para algunos. Detallaremos aspectos simples. Por ejemplo, ¿Qué es el chipset y por qué es tan importante?

El chipset hace la función de hub de comunicaciones y de centro de control de tráfico en la placa base. Al tener estas dos funcionalidades, se convierte en el elemento más importante ya que facilita la comunicación entre casi todos los componentes de nuestro ordenador.

Según el chipset que tengamos, nuestro sistema será compatible con diferentes procesadores, modelos de discos duros, SSD y tarjetas gráficas. También determina que y cuántos periféricos soporta el sistema.

Explicado esto, vamos en detalle al Chip Set de la placa madre en review.

Chipset Intel Z790

No encontraremos con el nuevo Intel Z790. Es un chipset que mejora la conectividad USB 3.2 con capacidad para hasta 5 puertos de 20Gbps, en comparación al modelo anterior (Z690).

El chipset Intel Z790 hereda las capacidades de conectividad renovadas del Z690 y las potencia en la conectividad USB. Como su hermano menor adopta el PCI Express 4.0 como base conectiva para la comunicación con componentes añadidos y con el propio procesador gracias al interfaz DMI 4.0 de 8x que comunica con estos nuevos procesadores de decimotercera generación, así como también para los anteriores Alder Lake-S de duodécima generación. Son un total de 128GT/s de ancho de banda.

El Intel Z790 dispone de hasta 12 líneas PCI Express 4.0 que puede distribuir, a su vez, en 16 líneas PCI Express 3.0. Cuatro se usan para el interfaz DMI 4.0 así que las que nos quedan son 8 que la integración puede usar a placer. Esto significa doblar también las capacidades conectivas y de ampliación de la generación Z590 y como en este chipset, la máxima configuración de enlace es de 4x.

¿Por qué esto es importante?

Porque de esto depende el rendimiento de tu equipo (en parte). Te explicamos en simple: La tarjeta madre sirve como un centro de comunicaciones en donde todos los componentes tienen una comunicación entre sí directa o indirectamente.

También tiene la responsabilidad de gestionar el tráfico de información dentro del sistema informático, y esto logra hacerlo a través del chipset de la placa base. La función del conjunto de chips de la placa base es dirigir el flujo de datos que los componentes de la computadora requieren o adquieren.

FayerWayer

USB, redes y discos

Siguiendo con el análisis del Chipset, la conectividad USB se mantiene de la misma forma que ya disfrutaba el Z690, así como el soporte para interfaces de audio y red, con soporte directo para redes de 2.5GbE o Wifi-6E. En cuanto al número total de puertos USB son 14, como la generación anterior, con la única diferencia que suma un posible puerto de 20Gbps pasando de cuatro puertos hasta cinco de tipo USB 3.2 Gen2 2x2 de 20Gbps, hasta 10 puertos USB 3.2 Gen2 2x1 de 10Gbps y hasta 10 puertos USB 3.2 Gen1 de 5Gbps.

En cuanto a la conectividad de almacenamiento, sigue igual, el Z790 soporta hasta 8 puertos SATA, con modos RAID 0, 1, 5 y 10 con soporte tanto para PCI Express y SATA. A todo esto, hay que sumar la capacidad intrínseca de los nuevos procesadores para proporcionar su propia conectividad PCI Express.

Almacenamiento en la ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO

La ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO tiene un almacenamiento de tres slots M.2 integrados en la propia placa base y otros dos incorporados en una tarjeta de almacenamiento adicional denominada ROG Hyper M.2. Cuando tenemos esta tarjeta instalada en el segundo slot de ampliación PCI Express 5.0 16x de la placa el slot principal, soportado por la CPU, admite enlaces PCI Express 5.0 de 4x, que también se soportan en el primer slot de la tarjeta de expansión.

Si no usamos la tarjeta de ampliación entonces el enlace máximo del primer slot M.2 de hasta 110mm se limita a PCI Express 4.0. Esto se debe a que los procesadores tienen 20 líneas PCI Express, pero solo 16 son PCI Express 5.0 por lo que se reservan para el slot de gráficos principal, pero si usamos el segundo slot entonces el enlace queda en 8x para el principal dejando 8 líneas para almacenamiento u otra tarjeta gráfica. Un poco complejo, pero se resume en que si quieres almacenamiento PCI Express 5.0 en esta placa base debes usar la tarjeta ROG Hyper M.2 que se incluye con ella y además deberás usarla en el segundo slot de expansión de 16x.

Asus

Los otros dos slots disponibles tienen un tamaño de hasta 80mm de largo con formato M.2 de 22mm de ancho. Son todos PCI Express 4.0 de 4x y el tercero soporta también conectividad SATA. Ambos están aportados por el propio chipset Z790 que da vida a la placa base.

El interfaz PCI Express 5.0 para almacenamiento nos permitirá desarrollar hasta 128Gbps de ancho de banda, el doble de lo que vemos actualmente en las mejores unidades PCI Express 4.0.

Más conexiones

El conector principal M.2 de esta placa base está bajo un gran disipador de aluminio que permitirá a la unidad de almacenamiento desarrollar todo su potencial manteniendo temperaturas realmente buenas sea cual sea su formato. Tiene un máximo de 110mm de largo, y se fija a la placa base mediante un cierre rápido y dos tornillos “sin perdida”. El disipador cuenta con un thermal pad de gran calidad, así como la propia placa base, para cuidar también unidades que tengan memorias en ambas caras de la tarjeta.

Todas las unidades quedan bien ocultas en los diferentes bloques de disipación de la placa base, que logra un cierre completo de las mismas, buena disipación y un acabado perfecto.

La ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO también dispone de seis puertos SATA convencionales, situados en un extremo de la placa con giro de 90 grados para un montaje del cableado más sencillo y ordenado. La placa soporta modos RAID 0, 1, 5 y 10 tanto en sus unidades PCI Express como SATA, aunque no en todas porque los dos conectores SATA-E están aportados por una controladora añadida que no podremos gestionar dentro de las prestaciones del chipset, esto significa que no podremos arrancar el sistema desde ellas o no podremos montar modos RAID por software de bios.

La tarjeta ROG Hyper M.2 de la que hemos hablado aporta dos puertos M.2 de hasta 110mm de largo con disipador de gran calidad, completamente pasivo, sin necesidad de alimentación extra. Uno de los slots es de tipo PCI Express 5.0 pero el segundo es de tipo 4.0 y podemos usar ambos simultáneamente.

FayerWayer

Ram nivel Dios

En esta placa base podemos montar hasta 128GB de memoria RAM DDR5 en cuatro bancos y cuádruple canal de 32-Bit, los 128-Bit habituales en DDR4, y esta nueva generación de procesadores soporta oficialmente memorias más rápidas, de hasta 5600MHz en DDR5 que se suman a la capacidad particular de hasta 7200MHz, con OC, de esta placa base.

La ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO soporta en su panel trasero, con chapa integrada, 2 puertos Thunderbolt 4.0 completos, con salida grafica integrada de tipo DisplayPort 1.4 Alternate Mode con resolución 5k de 60Hz aprovechables, en cuanto a gráficos se refiere, por los procesadores que dispongan de gráficos integrados, todos menos los serie “F”.

Conectividad multimedia

Se acompaña de seis puertos USB 3.2 Gen2 de 10Gbps repartidos entre cinco de tipo A y uno de tipo C. Se siguen otros cuatro puertos USB 3.2 Gen1 de 5Gbps completando la conectividad trasera.

La conectividad frontal es más que reseñable con un puertos USB-C 3.2 Gen2 2x2 de 20Gbps con capacidad de carga USB-C PD de hasta 60W si lo alimentamos con el puerto PEG de 6 contactos situado cerca del conector. Sino la capacidad de carga se limita a 27W, pero cumpliendo, en todo caso, con los estándares de carga más extendidos como el PD y el QC4+ de Qualcomm.

El frontal se completa con puertos internos para hasta cuatro conectores USB 2.2 Gen1 de tipo A y 5Gbps de ancho de banda y otros cuatro puertos USB 2.0 de legado.

Otros conectores integrados en esta placa base son sus ocho conectores para ventiladores (uno de ellos especialmente diseñado para bombas de impulsión y otro para CPU), con control inteligente de los mismos, o también sus tres conectores para iluminación ARGB (Addressable RGB) que se complementan bien con un conector RGB estándar para accesorios de iluminación menos recientes. Tiene hasta una zona dedicada para elementos de refrigeración líquida personalizada con puertos para sonda de temperatura y también con caudalímetro del refrigerante.

Asus

Conclusión

Si tienes pensado adquirir esta placa, para gaming, edición de video, o lo que se te ocurra, el tope serán los componentes que elijas,. Esta placa es a toda prueba.

Por toda la tecnología que contiene, y que tratamos de resumir aquí (aunque estamos conscientes de que nos quedaron aspectos por abordar), esta placa esta preparada para durar en el tiempo.

Es una placa ideal para hacer OC si eres conocedor de este práctica (aprovechamos de aclarar que en la prueba del equipo no lo realizamos a solicitud de quienes lo facilitaron).

¿Algo más que agregar? Destacamos también la gran posibilidad de tener almacenamiento m.2. Si quieres algo de alta gama, que brinde lo mejor del mercado esta es tu elección.

*Agradecimientos a la tienda especializada en PC y tecnología Dust2 y a Asus Chile por facilitar los equipos para review.