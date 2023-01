Países como villanos según inteligencia artificial: Colombia y Venezuela generan polémica en las redes sociales

En los últimos meses hemos visto como se le pide de todo a la Inteligencia Artificial en diferentes mecanismos instalados en sitios web. El de MidJourney es uno de los más famosos y recientemente ganó aún más notoriedad después de que un usuario le pidiera que desarrolle personajes villanos según los países del mundo.

Casi todos vieron los diseños como algo brutal. México con la representación de la Santa Muerte, Chile con una especie de Mapuche, representando a los pueblos indígenas, Brasil con su villano selvático y Argentina con algo así como un Lionel Messi monarca malvado generaron aplausos.

Sin embargo, hubo usuarios de las redes sociales (no países) que no estuvieron muy conformes con las representaciones. De acuerdo con lo que reseña Infobae hubo usuarios de Colombia que supuestamente no sintieron agrado por el trabajo de la Inteligencia Artificial.

Esto debido a que el resultado personifica a alguien muy similar a lo que sería un guerrillero o paramilitar relacionado con el narcotráfico. La queja no viene por no estar de acuerdo de que estas tres sean figuras negativas, sino por ciertas estigmatizaciones que puedan existir sobre la población del territorio cafetero.

MidJourney es una cosa de locos. Colombia como un villano, intento 7 pic.twitter.com/g4bgyUeIQO — Martín López Arango (@byMartinLopez) January 7, 2023

Inteligencia Artificial: En Venezuela hubo polémica, pero no quejas

Del lado venezolano se generaron controversias en las redes sociales, pero hubo consenso entre los usuarios de redes sociales. Nada de quejas ya que la representación del villano, según la Inteligencia Artificial es una clara referencia a Nicolás Maduro, líder del actual gobierno de Venezuela.

De hecho algunos bromearon posteando una foto del mismo mandatario.

Los bigotes y su traje, similar al que el mismo Maduro se mandó a hacer para parecer un superhéroe quedaron retratados en lo que imaginó la Inteligencia Artificial.

Le pidieron a una Inteligencia Artificial (IA) dibujar a los países del mundo como si fueran supervillanos y este fue el resultado de Venezuela:



Increíble. 🤡🤡 pic.twitter.com/WHOvynK5ir — 👹🎄 (@Jhoandro__) January 10, 2023

Solicitan a una inteligencia artificial que grafique a Venezuela en forma de villano.



Este fue el resultado 👇



La referencia es bastante obvia...



¿Qué nombre le pondrías? 🤔 pic.twitter.com/DfDh40GBz7 — Carlos Caballero (@caferotjes) January 10, 2023

Quejarse de estos mecanismos que trabajan con machine learning es quejarse de la información. Son software que trabajan con datos integrados en sus sistemas.

Entonces, cuando estos resumen un texto o realizan una ilustración simplemente están atendiendo a un comando descriptivo con data que guardan en sus sistemas de alojamiento.