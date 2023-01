CES 2023: Los inventos más sorprendentes y curiosos lanzados en los últimos tiempos

Evento de tecnologia traz as invenções mais surpreendentes e curiosas lançadas nos últimos tempos Imagem: reprodução The Mirror (CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock))

Las tecnologías avanzan cada vez más rápido y los ideales que alguna vez se consideraron locos y muy visionarios ahora están cerca de volverse posibles. Sin embargo, no todos los inventos son para salvar a la humanidad, ya que algunos son mínimamente curiosos e incluso divertidos.

El evento Consumer Electronics Show (CES) 2023, que se llevó a cabo en Las Vegas del 5 al 8 de enero, es considerado el evento tecnológico más grande del mundo y reunió algunos de estos inventos. Echa un vistazo a los más interesantes a continuación.

Traductor de bebé

¿Alguna vez te has encontrado teniendo una conversación profunda con un bebé pero sin entender nada de lo que dijo? Bueno, tus problemas podrían evitarse si tuvieras un Q-Bear. Según The Mirror , el dispositivo utiliza inteligencia artificial para analizar el llanto y las necesidades del bebé. Además, si se identifica que el bebé tiene sueño, el dispositivo Quantum Music comienza a reproducir música automáticamente.

Evento de tecnologia traz as invenções mais surpreendentes que serão lançadas em 2023 Imagem: reprodução Quantum Music (Q-Bear)

Comprobador de aguacates (paltas) maduros

¿Quién no se ha sorprendido analizando a fondo si una fruta estaba realmente madura o no y acabó equivocándose? Con el Avocado Ripe Tester, este es otro problema que ya no ocurrirá. Con un escáner que utiliza un láser infrarrojo, el dispositivo promete analizar si el aguacate está maduro o no. En Un Tercio, el responsable de la invención dijo que de esta manera se puede reducir el desperdicio de alimentos en un 25%.

Sello de tatuaje

¿Eres una persona confundida y siempre has querido hacerte un tatuaje pero tienes miedo de arrepentirte? Prinker puede ayudarte a realizar una prueba antes de realizar el diseño final.

Desfibrilación portátil

Si los inventos anteriores no te parecieron tan efectivos, probablemente este te sorprenda positivamente. El desfibrilador portátil Lifeaz cabe en una bolsa y se puede usar para analizar las condiciones del paciente e incluso ayudar al corazón a bombear.