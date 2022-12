Steve Davis, mano derecha de Elon Musk, durmió varias noches en las oficinas de Twitter con su bebé recién nacida

Steve Davis puede ser el nuevo CEO de Twitter en los próximos días Foto: The Boring Company

Lo que comenzó como un rumor, aparentemente el New York Post lo dio entrever como una posibilidad días atrás y ahora un reporte del sitio The Information, confirma que, en una de las sedes principal de Twitter, algunas oficinas fueron transformadas por orden de Elon Musk en dormitorios para que los empleados con altas cargas de trabajo no tengan la necesidad de ir a sus casas y puedan descansar en el mismo sitio de trabajo.

La empresa norteamericana centrada en la industria tecnológica asegura que Steve Davis, mano derecha del también CEO de SpaceX y Tesla, duerme desde hace varias noches con su familia dentro de la sede de Twitter. Lo que llama y bastante la atención es que entre el núcleo familiar del fiel empleado se encuentra una recién nacida.

Quién es Steve Davis

Mano derecha y posible empleado más fiel y leal de Elon Musk, Steve Davis es un empresario estadounidense ex ingeniero de SpaceX y cofundador junto a Musk de The Boring Company en el pasado 2016. Recibió su título universitario en ingeniería mecánica de la Universidad de Maryland, College Park y obtuvo un doctorado en economía de la Universidad George Mason.

Davis actualmente tiene 43 años y también ha estado involucrado en una serie de otras empresas, incluida una tienda de yogur helado llamada Mr. Yogato, que fundó y dirigió al mismo tiempo que obtenía su doctorado en economía.

Cuenta también con una amplia experiencia en criptomonedas y se desempeñó como consultor en varias empresas como Blockchain Incubator, una firma que fundó para ayudar a las empresas a desarrollar e implementar soluciones basadas en blockchain.

Posible sustituto de Elon Musk en Twitter

En los últimos días el nombre de Steve Davis está en boca de todos, ya que ante la gran controversia que se causó desde la llegada de Elon Musk a Twitter debido a sus reiteradas discusiones y peleas virtuales con diversas personalidades de la política y el espectáculo, según un reporte de Business Insider, es el hombre que se hará cargo en los próximos días de la dirigencia mayor de la red social del pajarito azul.