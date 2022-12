KEIBI, el guardia de seguridad virtual a tamaño real que funciona con inteligencia artificial

Durante muchos años hemos venido escuchando y leyendo que los robots nos reemplazarán en muchos empleos. Una compañía de seguridad en Japón demostró, de cierta manera, que los futuros guardias de seguridad podrían ser virtuales, a tamaño real e impulsados con inteligencia artificial (IA). Hablaremos de KEIBI.

KEIBI es una creación de SECOM, la empresa japonesa que desarrolló a este guardia de seguridad virtual que ya está funcionando en fase de pruebas en algunos edificios del país del sol naciente, de acuerdo con un informe publicado en el sitio web de Computer Hoy.

Este sistema puede funcionar en modo hombre o modo mujer y es totalmente autónomo, con tamaño real como si se tratara de un humano. La intención de la compañía era que el guardia virtual pudiera comunicarse con las personas cara a cara y estableciendo contacto visual.

KEIBI puede realizar seguimientos oculares, rastrear con la mirada a las personas que se le acercan y puede agacharse para conversar con los niños si le piden ayuda.

¿Reemplazará KEIBI a los humanos?

La respuesta es no. KEIBI tiene como función principal informar y resolver dudas, casi como un recepcionista. Es un complemento ideal para los guardias de seguridad humanos, que cumplen con otro tipo de funciones.

Este guardia virtual puede dirigir a los visitantes a respectivas zonas de un lugar, explicar horarios de atención, entre otras informaciones. Además, su IA está entrenada para cualquier tipo de comentarios, como insultos, a los que siempre responde “gracias”.

Si bien parece un recepcionista, también tiene funciones de seguridad, como detectar si alguien no lleva mascarilla y pedirle que la use si es necesario o detectar si alguien tiene fiebre para pedirle que use un termómetro en pantalla.

Lo más importante de KEIBI es que es una gran herramienta y aliado para los departamentos de seguridad de los edificos, ya que sus cámaras se conectan a los centros de control en los que los guardias humanos intervienen.