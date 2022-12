Este truco te permitirá saber si alguien te espía con la webcam de tu computadora

Los piratas informáticos utilizan un tipo de malware para hacerse con el poder de la webcam de algunos internautas, principalmente para espiarlos desde su computadora, algo que puede ser tan desagradable como peligroso.

Un informe publicado en el portal de Redes Zone explica un truco con el que podrás saber si la cámara web de tu portátil o PC fue hackeada y qué puedes hacer para evitar que esto te ocurra. Lo detallamos a continuación.

Activa la notificación de uso de la webcamp en Windows

La mayoría de las laptops incluyen una luz LED que se enciente cuando la cámara está en uso, pero puede ocurrir que la misma esté dañada o que tu computadora no la incluya.

La solución a este problema es activar otra función que incluye Windows 11 para saber si te están espiando por tu webcam. Para activarla, tienes que ir al registro del sistema operativo y configurarlo para que lance una notificación de escritorio cada vez que esto ocurra.

Pulsa la combinación de teclas Windows + R y ejecutar regedit. Una vez allí tienes que ir a la siguiente ruta para poder acceder a la configuración: EquipoHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftOEMDeviceCapture.

Cuando estés allí, tienes que hacer doble clic en NoPhysicalCameraLED. Verás que de forma predeterminada el valor que viene marcado es 0. Lo que tienes que hacer es poner el valor 1 y aceptar. Una vez lo hayas hecho, simplemente reinicia tu equipo para que los cambios se realicen correctamente. Esto permitirá que aparezca una notificación en Windows cada vez que se inicie la cámara.

Editor de registro Windows (Redes Zone)

Revisa el historial de la cámara

Otra recomendación es ver el historial para comprobar si ha estado activa anteriormente. Para verlo tienes que ir a Inicio, entras en Configuración y vas a Privacidad y seguridad. Allí tienes que buscar el apartado de Cámara y haces click en Actividad reciente.

Ese apartado indicará si la cámara ha sido utilizada recientemente o no. Si ves que se ha usado y no has sido tú, entonces puede que tengas intrusos en tu computadora.

Historial de la cámara (Redes Zone)

Si notas actividad sospechosa de tu cámara, cambia los valores de fábrica de la webcam. También se recomienda mantener actualizados los drivers y aplicar configuraciones de seguridad.