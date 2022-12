Twitch: Una streamer se vuelve viral luego de que un cuervo gigante le robara su comida

“Crazy_Japanese”, es una popular streamer dentro de Twitch, que se caracteriza por hacer largas transmisiones caminando por las calles de Japón, mostrando las incidencias de la ciudad.

En una de las transmisiones, la usuaria se convirtió en viral, luego de ser víctima de un robo por un animal.

La joven intentaba disfrutar de una buena comida en las calles de Japón cuando un cuervo gigante llegó sin previo aviso y se fue con el trozo de queso que se estaba comiendo.

El clip fue capturado en la transmisión y el chat quedó atónito mientras todos intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Incluso con la ayuda del video, es difícil procesar un suceso tan extraño, especialmente a la velocidad en la que sucedió.

La streamer quedó paralizada por unos segundos y mantuvo la compostura mientras procesaba lo que había sucedido todo.

Ver video aquí (al minuto: 2:20:30)

El desenlace pudo ser peor

Luego de ocurrido el incidente, la joven siguió caminando y explicando que el particular hecho pudo haber sido peor.

En su análisis del hecho, la mujer señaló que su mano estaba en grave peligro al estar tan cerca de la zona de impacto.

Afortunadamente, nada más salió de la situación y vivirá principalmente como una historia divertida para que ella cuente en el futuro, pero sigue siendo una forma aterradora para que alguien interrumpa su almuerzo.

Los cuervos son Omnivoros que pueden comer de todo. No obstante, la base de la dieta es materia de origen animal. Se alimenta de una gran variedad de insectos, como escarabajos y orugas, entre otros. También come roedores, lagartijas, ranas, huevos y crías de otras aves. Generalmente, come carroña y basura, señala la guía de aves, Audubon.